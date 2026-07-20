Auch wenn der Auftritt am Rothenbaum für sie am Montag schnell wieder vorbei war: Victoria Brand hat bei den MSC Hamburg Ladies Open einen starken Eindruck hinterlassen. Das 16-jährige Talent begeisterte am Rothenbaum mit einem Überraschungssieg in der Qualifikation, ehe ihre kurze Traumreise am Montag auf dem Center Court endete.

Jenseits der Top 1000 der Welt startete Brand, die erst vor sieben Wochen ihren 16. Geburtstag gefeiert hatte, mithilfe einer Qualifikations-Wildcard erstmals auf einem solch hohen Niveau in eine Turnierwoche. Prompt gelang ihr die erste kleine Rothenbaum-Sensation des Jahres. In der Qualifikation traf sie auf die doppelt so alte Kathinka von Deichmann, die in der Weltrangliste mehr als 900 Plätze vor Brand steht.

Mit einem souveränen 6:3, 6:4-Sieg der Kielerin war kaum zu rechnen. Für Brand bedeutete der Sieg nicht nur eine Verdopplung des Karriere-Preisgelds von 1262 Euro auf 3222 Euro, sondern auch den Sprung auf Rang 974 und somit in die Top 1000. Im Finale der Qualifikation traf Brand am Montagmittag auf dem kaum besuchten Center Court auf die Russin Elena Pridankina (20, 184.).

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MSC Hamburg Ladies Open: Brand verliert im Finale der Qualifikation

Gegen die Russin kam Brand vor den Augen von Bundestrainer Torben Beltz erneut stark ins Spiel, ging nach einem Break sogar 2:1 in Führung. Anschließend ließ Pridankina der Teenagerin jedoch kaum eine Chance. Die vergleichsweise erfahrene 20-Jährige gewann fünf Spiele in Folge und lag zwischenzeitlich mit 6:3, 2:0, 40:0 vorn.

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Brand aber dachte gar nicht daran, sich ihrem Schicksal zu ergeben. Sie fand noch einmal ins Spiel zurück, glich zum 2:2 aus und pushte sich bis zum allerletzten Punkt. Nach 1:15 Stunden war sie dann aber zu Ende, die erste Reise auf dem ganz hohen Niveau.

Nach der Niederlage machte Brand noch einige Kinder mit Autogrammen glücklich. Daran muss sie sich wohl noch gewöhnen, dafür hat sie aber auch noch ausreichend Zeit. Für den endgültigen Sprung ins Profitennis wartet auf Brand noch viel Arbeit. Ihr beeindruckender Auftritt in Hamburg dürfte aber ein weiterer Schritt auf dem langen Weg in das Geschäft gewesen sein.

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Niemeier kämpft sich am Rothenbaum durch die Qualifikation

Das erste Match auf dem Center Court spielte Jule Niemeier (26, 566.), die ebenfalls mit einer Wildcard an der Qualifikation teilnahm. Nach ihrem 7:5, 2:6, 6:4-Auftaktsieg gegen die Russin Julia Avdeeva (181.) schlug Niemeier auch die Estin Elena Malygina (321.) mit 6:4, 4:6 und 6:1 und löste damit ihr Ticket für das Hauptfeld.

Jule Niemeier kämpfte sich am Rothenbaum durch die Qualifikation ins Hauptfeld. IMAGO / Tischler

Niemeier steht damit zum ersten Mal seit dem Turnier am Rothenbaum im vergangenen Jahr wieder im Hauptfeld eines WTA-Turniers. „Ich wusste gar nicht, dass es ein Jahr war“, sagte Niemeier kurz nach dem Match. „Es ist einfach viel passiert, ich möchte da gar nicht so ins Detail gehen. Die Stoffwechelstörung ist auf jeden Fall ein Thema, und ein paar andere Dinge, die nicht spurlos an mir vorbeigegangen sind.“ Niemeier ist im Oktober 2025 mit ihrer Stoffwechselstörung an die Öffentlichkeit gegangen, die für sie eine „sehr persönliche Angelegenheit“ ist. Mittlerweile fühle sie sich wieder wohler auf und neben dem Platz, und wolle im Hauptfeld am Rothenbaum wieder richtig angreifen.

Acht Deutsche stehen in Hamburg im Hauptfeld

Den Sprung ins Hauptfeld schaffte auch Mona Barthel (36, 223.). Die erfahrene Bad Segebergerin gewann ihre beiden Qualifikations-Matches jeweils in drei Sätzen. Im entscheidenden dritten Satz gegen Eva Vedder (178.) dominierte die ehemalige Nummer 23 der Welt mit 6:0. Im Hauptfeld trifft Barthel auf die an sieben gesetzte Kasachin Yulia Putintseva, Niemeier bekommt es mit der argentinischen Qualifikantin Maria Lordes Carle zu tun.

Zuvor unterlagen Anna Petković (21, 1428.) und Emily Eigelsbach (17, nicht gelistet) jeweils glatt in zwei Sätzen in der ersten Quali-Runde. Im Hauptfeld stehen damit acht Deutsche: Tamara Korpatsch (31, 81.), Nastasja Schunk (22, 457.), Valentina Steiner (20, 544.), Noma Noha Akugue (22, 144.), Tessa Brockmann (267, 274.), Julia Stusek (18, 435.), Jule Niemeier (26, 566.) und Mona Barthel (36, 223.). In der ersten Runde treffen Noha Akugue und Steiner im einzigen deutschen Duell aufeinander.