Rothenbaum-Märchen: Qualifikant zaubert sich ins Halbfinale – und in die Herzen

Das Rothenbaum-Märchen lebt! Ignacio Buse spielte sich in den vergangenen Tagen immer weiter in die Herzen der Hamburger Tennisfans. Nach seinem Sieg am Donnerstag gegen den Franzosen Ugo Umbert (6:3, 5:7, 6:3) steht der peruanische Qualifikant nun im Halbfinale der Bitpanda Hamburg Open und könnte schon bald seinen Rekord-Sieg feiern. Die Art und Weise, in der der 22-Jährige durch das Feld pflügt, ist äußerst bemerkenswert. Neben den größten Plätzen Deutschlands lernt Buse am Rothenbaum zudem Stück für Stück seine Familiengeschichte kennen. Ein Lucky Loser sorgte derweil für die nächste faustdicke Überraschung in Hamburg.

Buse spielte sich erst in diesem Jahr in die Top 100 der Tenniswelt. In Hamburg musste er sich zunächst durch die Qualifikation kämpfen. Wobei das nur daran lag, dass er vergesseen hatte, sich für das Hauptfeld einzuschreiben, wie er lachend in einem Interview verriet. Kämpfen ist zudem vielleicht das falsche Wort für seinen Weg ins Hauptfeld. Vielmehr flog er durch seine beiden ersten Matches am Rothenbaum.

Hamburg Open: Buse fliegt durch das Turnier

Schließlich verlor Buse in der Qualifikation nur fünf Spiele in beiden Partien. So weit, so gewöhnlich. Denn in der Qualifikation ging er nach seinem Fauxpas rund um die Einschreibung als Favorit in seine Matches. Anders war das im Hauptfeld. Doch auch dort endete der Höhenflug des Peruaners nicht. Spätestens nach seinem Zweisatzsieg gegen den an vier gesetzten Vorjahressieger Flavio Cobolli dürften alle Hamburger den jungen Buse auf dem Zettel gehabt haben.

In der zweiten Runde marschierte die 57 der Welt in 63 (!) Minuten gegen den ebenfalls besser platzierten Jakub Mensik (28.) ins Viertelfinale. Da traf er dann am Donnerstag auf Humbert (34.), und ging erneut nicht als Favorit ins Match. Und doch startete er so furios wie schon die ganze Woche. Schnell ging er mit 5:1 in Führung, ließ dem Franzosen kaum eine Chance und den gut gefüllten Center Court am Rothenbaum staunen.

Humbert durchbricht Wahninns-Lauf

Dann allerdings war es doch so weit – Buses perfekte Lauf nahm sein Ende. Nach 35 gewonnenen Aufschlagspielen in Folge am Rothenbaum gab er das erste Break des Turniers ab – 5:3. Das ließ sich der 1,83 Meter-Mann natürlich nicht gefallen, und schnappte sich unmittelbar das Rebreak und damit den neunten Satz in Serie in Hamburg. Er strahlte eine bemerkenswerte Ruhe aus und pushte sich nur dosiert.

Ugo Humbert kam am Rothenbaum bis ins Viertelfinale. WITTERS Ugo Humbert kam am Rothenbaum bis ins Viertelfinale.

Auch im zweiten Satz startete Buse mit einem frühen Break zum 3:1. Anschließend kassierte er zwar das zweite Break seiner Turnierwoche, nahm das aber wieder persönlich und schnappte sich direkt das Rebreak. Anschließend kamen Breaks drei und vier hinzu. Humbert brach schließlich den nächsten Lauf von Buse und nahm ihm den zweiten Satz mit 7:5 ab.

Das erste Mal im Turnierverlauf hatte man das Gefühl, Buse habe mental zu kämpfen mit den Rückschlägen. Schnell ging er mit zwei Breaks 0:3 in Rückstand, gab jedoch keineswegs auf. Er kämpfte sich zurück zum 3:3, stellte wenig später auf 4:3, 5:3 und schließlich auf 6:3! Mit einem starken ersten Satz und anschließendem Kampfgeist besiegte er Humbert schlussendlich mit 6:3, 5:7 und 6:3. Wie viel Buse das bedeutet, zeigte sich beim Matchball, nach dem er voller Erleichterung kurz auf die Knie fiel.

„Peruanischer Botschafter“ mit Empfehlung für Djokovic

„Ich glaube, das ist das beste Tennis, das ich in meinem Leben gespielt habe“, bilanzierte der Peruaner auf der Pressekonferenz nach dem Match. „Ich habe mich einfach auf mein Spiel konzentriert und darauf, geduldig zu bleiben.“ Zudem habe er von einem Leistungsabfall Humberts im dritten Satz profitiert.

Buse sehe sich derweil als Botschafter Perus. „Ich habe letzte Woche mit Novak Djokovic gesprochen. Er hat mir erzählt, dass er Machu Picchus Energie erleben will. Ich habe ihm erzählt, dass peruanisches Essen großartig ist.“ Nach dem Match bedankte er sich zudem bei den peruanischen Fans, die „überall sind“.

Buse lernt Familiengeschichte durch Siege am Rothenbaum kennen

Nach seinem ersten Match verriet Buse, dass er einen deutschen Urgroßvater habe, sich sogar auf einen deutschen Pass bewerbe. Seitdem recherchierte er von Sieg zu Sieg neue Informationen, um sich den Journalistenfragen stellen zu können und selbst mehr über seine Familiengeschichte zu wissen. So fand er bereits heraus, dass sein Urgroßvater auf einem Auswandererschiff geboren wurde, das aus Deutschland nach Amerika ablegte.

Durch seine Siegesserie am Rothenbaum lernt der 22-Jährige also nach und nach etwas über seine Familiengeschichte. Im Fall des Turniersieges, meinte er, werde er dann über die ganze Geschichte Bescheid wissen. „Es ist eine schöne Geschichte“, sagte er, und hatte dabei, wie immer, ein großes Grinsen im Gesicht.

Lucky Loser wartet im Halbfinale

Nun steht Buse also als erster Peruaner jemals im Halbfinale am Rothenbaum. Es ist erst das zweite Mal, dass er es bei einem ATP-500-Turnier unter die letzten vier schaffte. Ein Sieg fehlt ihm noch, um seinen größten Erfolg feiern zu dürfen. Auf dem Weg ins Halbfinale verlor er nur einen Satz (inklusive Qualifikationsmatches). Das erste Mal wird er im Hauptfeld als Favorit ins Match gehen. „Ich will nicht zu sehr auf die Rankings gucken. Wenn ich nicht daran denke, spiele ich mein bestes Tennis.“

Miomir Kovacevic spielte sich am Rothenbaum als Lucky Loser ins Halbfinale. WITTERS Miomir Kovacevic spielte sich am Rothenbaum als Lucky Loser ins Halbfinale.

Für die nächste faustdicke Überraschung am Rothenbaum sorgte Aleksandar Kovacevic (94.). Der Lucky Loser verlor in der Qualifikation gegen Arthur Gea und bekam nach den Absagen von Zizou Bergs, João Fonseca und Miomir Kecmanovic eine zweite Chance. Kurios: In der ersten Runde des Hauptfelds traf er wieder auf Gea. Dieses Mal besiegte er ihn glatt in zwei Sätzen.

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Anschließend warf er die Nummer eins des Turniers Félix Auger-Aliassime raus, um ins Viertelfinale einzuziehen. Dort trat er gegen Camilo Ugo Carabelli an und besiegte den Argentinier nach 2:43 Stunden in drei Sätzen mit 6:4, 6:7 (10:12) und 6:2. Im Halbfinale trifft er nun auf Buse. Damit ist bereits klar, dass im Finale ein Spieler stehen wird, der als Qualifikant ins Turnier ging.

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