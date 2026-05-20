Rothenbaum-Coup: Lucky Loser putzt in Hamburg die Nummer Eins!

Um 12 Uhr sollten die Matches am Mittwoch bei den Bitpanda Hamburg Open starten. Zu Beginn boten der an eins gesetzte Kanadier Félix Auger-Aliassime (5.) auf dem Center Court sowie Überraschungssieger Ignacio Buse (57.) auf Court M1 eine Show. Dass es eine so schwere Entscheidung sein würde, sich zwischen den beiden Matches zu entscheiden, war wohl kaum zu erwarten. Mit einem komplett anderen Verlauf waren beide Spiele am Rothenbaum auf ihre eigene Art und Weise spektakulär.

Auch wenn die beiden Matches für 12 Uhr angesetzt waren, mussten sich Buse und Jakub Mensik (28.) mit ihrer Partie gedulden. Zu stark war der Regen am Rothenbaum um 12 Uhr. Entsprechend befanden sich alle Tennisbegeisterten auf dem Center Court, um den besten Spieler des Turniers zu bestaunen. Auger-Aliassime zeigte Lucky Loser Aleksandar Kovacevic zu Beginn, warum er als Favorit der Hamburg Open galt, und gewann den ersten Satz souverän mit 6:4, ohne seinen Aufschlag auch nur ein einziges Mal abzugeben.

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Auch im zweiten Durchgang verlief für den Kanadier zunächst alles nach Plan. Ohne einen einzigen Breakball zuzulassen, ging er mit 5:4 in Führung. Ungefähr zu diesem Zeitpunkt ging Buse erst nach über einer Stunde Pause parallel auf den wieder bespielbaren Court M1, um sein Achtelfinalmatch zu bestreiten.

Hamburg Open: Lucky Loser wirft Auger-Aliassime raus

Dann ging es auf beiden Plätzen ganz schnell. Aber nicht so, wie es die Fans auf dem gut gefüllten Center Courts wohl erwartet hätten. Kovacevic gelang das Break gegen Auger-Aliassime, wenig später brachte er seinen Aufschlag zum 7:5-Satzgewinn durch und rettete sich in den finalen Durchgang. Kurios: Der dritte Satz auf dem Center Court startete ziemlich genau zur selben Zeit, wie der zweite Satz auf M1. In der Zwischenzeit hatte Buse Mensik in 21 Minuten mit 6:0 abgeschossen.

Erst schien es daraufhin, als würde sich Auger-Aliassime vom 22-jährigen Peruaner inspirieren lassen. Mit 3:0 ging er in Führung und marschierte Richtung Viertelfinale. Kovacevic, der in der Weltrangliste 89 Plätze hinter dem Kanadier stand, war damit allen Anscheins nach gar nicht zufrieden. Als er mit 2:4 hinten lag, dominierte er seinen Gegner plötzlich und gab kein einziges Spiel mehr ab. Nach 2:22 Stunden war die Sensation perfekt. Als Lucky Loser warf Kovacevic die Nummer eins des Turniers raus!

Ignacio Buse sorgt weiterhin für Aufsehen bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum. WITTERS Ignacio Buse sorgt weiterhin für Aufsehen bei den Bitpanda Hamburg Open am Rothenbaum.

Währenddessen ging es für Buse vor rund 300 Zuschauenden in 1:02 Stunden ohne große Mühe ins Viertelfinale. Auch er kam erst durch die Qualifikation ins Hauptfeld am Rothenbaum. Das hatte er jedoch selbst zu verschulden. „Ich sollte eigentlich im Hauptfeld spielen, aber habe vergessen, mich einzuschreiben“, gab er nach dem Match zu und konnte sich das Lachen selbst nicht verkneifen.

Buse lernt Familiengeschichte am Rothenbaum kennen

Nach seinem Überraschungssieg gegen Vorjahressieger Flavio Cobolli verriet er bereits, dass er einen deutschen Urgroßvater habe und sich für den deutschen Pass bewerbe. In der Interviewzone versprach er, bis zu seinem nächsten Match mehr dazu herauszufinden. Gesagt, getan. „Mein Urgroßvater wurde auf einem deutschen Schiff geboren, dass von Deutschland nach Südamerika fuhr“, berichtete er.

Bis zur nächsten Runde wolle er sich weiter über seinen Urgroßvater informieren, um noch mehr über ihn zu erfahren. Mit hoher Wahrscheinlichkeit hat Buse nämlich eine norddeutsche Verbindung. Denn zunächst waren die Häfen in Bremerhaven und Hamburg die vorrangigen für Auswanderer nach Amerika. Vielleicht fühlt sich der Peruaner deswegen so wohl auf der Anlage am Rothenbaum. Wenn er seine Leistungen beibehalten kann, wird er am Ende der Turnierwoche nicht nur mit der Trophäe, 500-Ranglistenpunkten und 415.140 Euro posieren, sondern auch bedeutend mehr über seine Familiengeschichte herausgefunden haben.

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In seinen vier Matches gab er bislang keinen Satz und kein einziges Break ab. Insgesamt verlor er nur 15 Spiele in allen vier Partien. „Ich habe sehr, sehr gutes Tennis gespielt. Ich spiele mit weniger Erwartungen und will im Moment leben, mich auf kleine Dinge konzentrieren.“ Nach seinem Ausflug auf den Nebenplatz hoffe er, im Viertelfinale wieder auf dem Center Court spielen zu dürfen. Dann wird er auf Ugo Humbert (34.) oder Karen Khachanov (15.) treffen.

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Veranstalter des Gewinnspiels ist die Morgenpost Verlag GmbH. Bei einer Teilnahme gelten unsere AGB als akzeptiert. Diese AGB finden Sie unter www.mopo.de/gewinnspiel-agb