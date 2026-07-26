Die Sensation ist perfekt! Die Hamburgerin Tamara Korpatsch (31) gewinnt ihr Heimturnier bei den MSC Hamburg Ladies Open. Nach einem Traumlauf und einer Reihe an gebrochenen Rekorden schlug sie im Finale mit einem furiosen Auftritt Rothenbaum-Königin Anna Bondár (29, Ungarn). Für Korpatsch, die sich in Hamburg längst den Titel der deutschen Nummer 1 zurückerobert hatte, schließt sich damit ein Kreis. Nach einem steinigen Weg ins Profigeschäft bewies sie es all denen, die zuvor nicht an sie geglaubt hatten. Nach ihrem Sieg wurde die erste deutsche Rothenbaum-Siegerin seit Steffi Graf mit Blick auf ihre eigene Vorgeschichte emotional.

Es ist mittlerweile keine neue Geschichte mehr, und doch muss man sie immer wieder neu ins Gedächtnis rufen, weil sie so besonders ist. Korpatsch erhielt in ihrer Karriere kaum finanzielle oder sportliche Unterstützung des Verbandes. Wildcards und Einladungen zur deutschen Nationalmannschaft blieben aus, obwohl sie aus sportlicher Sicht mutmaßlich häufig hätte weiterhelfen können. Stattdessen reiste sie mit ihrer Familie, die gleichzeitig ihr Team war, im Camper von Stadt zu Stadt, von Turnier zu Turnier.

Korpatsch feierte bei den MSC Hamburg Ladies Open einen Traumlauf

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Und trotzdem schaffte sie ihn, den großen Sprung ins Profigeschäft. Schritt für Schritt. Top 200, Top 150 und schließlich die magische Top-100-Marke mit 27 Jahren. Vier Jahre später, wir schreiben das Jahr 2026, ging plötzlich alles ganz schnell. Erstmals wurde sie zur deutschen Nummer eins. Ausgerechnet in Hamburg schraubte sie dann nach und nach an ihrer persönlichen Bestmarke (zuvor Rang 71). Als 81. der Welt ging sie ins Turnier. Erst knackte sie die Top 70, wenig später folgte die Top 60. Und nun die Top 50!

Dafür musste sie an der Weltranglisten-97. Bondár vorbei. Und dass für die der Rothenbaum ihr zweites Wohnzimmer ist, hatte sie längst bewiesen. Zweimal trat sie in Hamburg an, viermal zog sie ins Finale ein. Zweimal im Einzel, zweimal im Doppel. Nach ihrem doppelten Titel-Erfolg 2024 musste sie sich im vergangenen Jahr in beiden Konkurrenzen im Endspiel geschlagen geben.

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Bondár hatte ein Marathon-Match aus dem Halbfinale in den Knochen

Auf ihrem Weg ins Finale stand die Hamburgerin 9:15 Stunden auf dem Platz (Einzel und Doppel zusammengerechnet). Bei Bondár waren 9:22 Stunden Tennis nötig, also nahezu Gleichstand. Körperlich ging Korpatsch dennoch mit einem Vorteil ins Match. Schließlich musste sie im Halbfinale nur 47 Minuten spielen, ehe die Ägypterin Mayar Sherif verletzungsbedingt aufgeben musste. Bondár stand in ihrem Halbfinale gegen Elina Avanesyan (Armenien) derweil 3:29 Stunden auf dem Platz. Nach ihrem Blitz-Match stellte Korpatsch jedoch klar, dass das für sie kein Vorteil sei. Auch Bondár sprach davon, mehr Selbstvertrauen aus solch langen Matches ziehen zu können.

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Anna Bondár stand in diesem Jahr zum fünften Mal in einem Rothenbaum-Finale. IMAGO / Eibner

Alles war also vorbereitet für das große Finale am Rothenbaum. Der Center Court war nach einer vergleichsweise fanarmen Turnierwoche zudem finalwürdig gefüllt. Von Beginn an war die Stimmung gut, wobei die große Mehrheit selbsterklärend ihre Hände für die Lokalmatadorin vom Club an der Alster zusammenschlug.

Korpatsch startete furios ins Rothenbaum-Finale

Gelegenheit, für Korpatsch zu applaudieren, gab es zuhauf. Vor den Augen von rund 4000 heimischen Fans und natürlich auch vor Lieblings-Glücksbringerin Maltipoo-Hündin Stella schlug sich Korpatsch erst in Trainingsjacke warm, ehe sie mit dem ersten Punkt beginnend heiß lief. 1:0, 2:0, 3:0. Sie war kaum aufzuhalten, bewegte sich gut und traf die Bälle noch besser. Es brauchte zunächst nicht die kämpferische Leistung, für die Korpatsch so bekannt ist. Vielmehr waren es Vorhand-Peitschen und taktische Finesse, die sie in Führung brachten.

Zwar kam Bondár anschließend per Break zum 4:3 noch einmal nah, aber Korpatsch holte sich sofort das Rebreak und nach 40 Minuten schließlich den ersten Satz mit 6:3. Im zweiten Durchgang war es dann eine Mischung aus Kampf und Können. Das Match wurde enger, die Ballwechsel länger. Beim Stand von 2:2 wehrte Korpatsch noch einen Breakball ab, kurz darauf gelang es ihr selbst, Bondár den Aufschlag abzunehmen. Beim Stand von 6:3, 4:2 nahm die Sensation immer weiter Form an.

Doch Korpatsch zeigte sich unbeeindruckt, lieferte weiterhin Highlights und brachte ihr Aufschlagspiel zum 5:3 durch. Bondár spielte derweil keineswegs schlecht. Auch die Ungarin ließ alles auf dem Platz, kratzte sogar einen Ball mit dem schwachen linken Arm aus der Ecke und brachte ihn wieder übers Netz und ins Feld. Doch sinnbildlich war eben, dass es trotzdem Korpatsch war, die den Punkt gewann und das Publikum erneut auf ihre Seite zog.

Korpatsch triumphiert bei ihrem Heimturnier am Rothenbaum

Um 15.36 Uhr war es dann soweit. Matchball. Aufschlag nach außen von Bondár. Es folgten sieben Schläge, bis Bondár ans Netz vorrückte. Korpatsch blieb ruhig und klar, wie im gesamten Match. Sie spielte den Lob. Und der flog, und flog, und flog. Bondár blickte der Filzkugel hinterher, Korpatsch und das Publikum machten es ihr nach. Mit ordentlich Platz vor der Linie landete der Ball im Feld. Ende. Korpatsch riss die Arme in die Höhe. Nach einem kurzen Handshake lief sie zu ihrer Box. Zu ihrem Hund und all den Personen, die sie auf ihrem Weg begleitet haben.

Tamara Korpatsch feierte den Rothenbaum-Titel mit Maltipoo-Hündin Stella. WITTERS

Nach 1:27 Stunden war es vollbracht. Ihr zweiter WTA-250-Titel nach ihrem Erfolg in Rumänien 2023. Aber es war ein anderer. Es war ein Titel, der mehr bedeutet. Nicht nur in Deutschland, sondern in Hamburg. Wo sie so lange gekämpft hat. Für sich. Für ihre Karriere. Für ihren Traum. Ihre Mutter, ihr Vater, ihr Bruder, ihre Fans. Sie alle waren hautnah dabei. Aber eben auch diejenigen, die zuvor nicht an sie geglaubt hatten. Der Sieg in der Heimat hat auf sie aufmerksam gemacht. Er hat noch einmal bewiesen, dass sie es geschafft hat. Auch ohne den großen Support. Ohne die besten Bedingungen. Aber dafür mit Kampf und mit der Willenskraft. In der Weltrangliste wird sie ab Montag auf Platz 46 geführt werden.

Korpatsch wird nach dem Sieg emotional: „Ich hoffe, es hat sich gelohnt“

„Moin Hamburg“, startete sie ihre Sieges-Rede und wurde anschließend von den Gefühlen übermannt. Unter tosendem Applaus hielt sich einen Blumenstrauß vor das Gesicht und machte anschließend klar, wie viel ihr dieser Heimsieg bedeutet. „Als allererstes möchte ich mich bei meiner Familie bedanken. Mein Vater, der auch mein Coach ist schon seitdem ich angefangen habe, der jedes Match dabei ist“, sagte Korpatsch mit zittriger Stimme. „Auch danke an meine Mutter, die immer dabei ist, mich unterstützt und auf Stella aufpasst. Ohne sie würde ich hier nicht stehen. Ich hoffe, es hat sich gelohnt. Ich bin sehr stolz darauf.“

Die folgenden sieben Minuten nutzte sie für alle Danksagungen an die Ballkinder, die Turnierorganisation und alle, die an dem Turnier mitgewirkt haben. Auch Bondár richtete sich mit dankenden Worten an die Fans: „Auch wenn ihr heute nicht für mich wart, ich vergebe euch dieses Mal. Ich hoffe, ihr werdet nicht müde mit mir und ich hoffe, nächstes Jahr wiederzukommen.“

Auf der Pressekonferenz rund eine Stunde nach dem Triumph gab Korpatsch zu, vor dem Match „so aufgeregt“ gewesen zu sein. „Es waren einfach so viele Faktoren, die gegen den Sieg gesprochen haben“, verriet Korpatsch. So habe sie beispielsweise in den vorigen Runden darum gebeten, dass Kader Nouni (Frankreich) bei ihren Matches nicht als Schiedsrichter auf dem Stuhl sitzen würde. „Ich habe noch nie ein Match bei dir gewonnen“, habe sie Nouni vor dem Match gesagt. Er habe sie darauf hingewiesen, dass sie sich nur nicht daran erinnere. „Das hat mental so ein bisschen mit mir gemacht.“

„Keine hat so einen harten Weg wie ich gehabt“

Mit einem neuen Outfit und dem positiven Schiedsrichter-Gefühl klappte auf dem Platz dann nahezu alles. „Ich habe nicht mehr so viel nachgedacht“, erklärte die erste deutsche Rothenbaum-Siegerin seit Steffi Graf. Dass sie auf Graf folgt, war für sie neu und „eine super Neuigkeit, das ist so schön“.

Mit Blick auf ihren steinigen Weg in die Profi-Karriere sagte sie: „Ich bin einfach nur super stolz darauf, dass ich als einzige Tennisspielerin es geschafft habe, ohne irgendwelche Hilfe es bis hier geschafft zu haben. Nur mit meiner Familie und wirklich so gut wie keinem Geld am Anfang. Im Auto haben wir geschlafen, irgendwann gezeltet. Irgendwann konnten wir uns einen Wohnwagen von meinem Preisgeld leisten“, erzählte Korpatsch und fuhr fort: „Ich finde, ich bin mental eine der stärksten Spielerinnen, auch deswegen. Ich glaube, keine hat so einen harten Weg wie ich gehabt“, sagte sie und ergänzte: „Vielleicht einige, ich kenne deren private Leben nicht, aber ich hatte schon einen sehr, sehr harten, langen Weg und bin super stolz, was ich erreicht habe.“

Auch DTB-Präsident Dietloff von Arnim äußerte sich zu der mangelnden Unterstützung: „Ich habe ihr gerade gratuliert. Wir werden uns natürlich mit ihr zusammensetzen und sie fragen, ob sie Billie Jean King Cup spielen will. Da werden wir alles dran setzen. Wir können eine 31-Jährige vielleicht nicht mehr ganz so unterstützen, aber wir wollen sie unterstützen.“

Turnierdirektorin Reichel legte den Fokus voll auf die Damen

Zuvor stimmten Martina Hingis (45 Jahre, Schweiz) und Andrea Petković (38), die in Serbien geboren wurde und früh nach Darmstadt zog, das Publikum schon einmal auf das anstehende Einzel-Finale ein. „Irgendwer hat mir letztes Jahr gesagt: Wieso braucht ihr die Herren?“, leitete Turnierdirektorin Sandra Reichel auf der Pressekonferenz vor der Turnierwoche am Rothenbaum die große Kunde ein, dass in diesem Jahr Andrea Petkovic und Martina Hingis das Legenden-Match am Finaltag austragen würden. Am Sonntag trafen die beiden vor dem Einzel-Finale also auf dem Center Court am Rothenbaum aufeinander.

Andrea Petković (l.) und Martina Hingis hatten jede Menge Spaß auf dem Center Court am Rothenbaum. WITTERS

Im vergangenen Jahr hatten noch Tommy Haas (Hamburg) und Dominic Thiem (Österreich) ein Showmatch absolviert. In diesem Jahr sollte der volle Fokus auf den Damen liegen. Vom Rollstuhltennis über das WTA-Turnier bis hin zum Showmatch. Da trifft es sich natürlich gut, mit Petkovic die ehemalige Nummer neun der Welt als Turnierbotschafterin in den eigenen Reihen zu haben.

Hingis schlägt Petković beim Legenden-Match am Rothenbaum

Aufgrund der begrenzten Zeit starteten sie die beiden folgenden Sätze bei 3:3. Unter Tanzeinlagen, vielen Gesprächen, Lachern und Applaus sicherte sich Petkovic den ersten Durchgang im Tiebreak. „Die Schläge und das Gefühl“, sagte Petkovic in einem Seitenwechsel zu Pressesprecher Marcel Meinert, der das Match mit seinem Kommentar begleitete, „sind nicht das Problem. Aber das mit der Bewegung …“

Mit teils sehenswerten Ballwechseln boten sie nicht nur Unterhaltung durch die kleinen Show-Einlagen zwischendurch. Nachdem sich Hingis den zweiten Satz mit 6:4 sicherte, ging es in den entscheidenden Match-Tiebreak, den die 45-Jährige ebenfalls mit 10:7 gewinnen konnte. Der Abschluss – natürlich – ein gefühlvoller Stop. „Es war mir eine große Ehre, hier im Einzel gegen Martina zu spielen“, zog Petkovic noch auf dem Platz ihr Fazit. Hingis sagte, sie habe sich gefreut, „wieder hier zu sein und vor all den tollen Leuten hier zu spielen“.