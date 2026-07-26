Sie zeigte am Rothenbaum, dass Tennis mehr ist als nur ein Sport. Lizzy de Greef (22) ist die erste Siegerin der Hamburg Wheelchair Open. Im Finale rang die Niederländerin ihre Landsfrau und Weltranglistenvierte Aniek van Koot (35) nieder. De Greefs Geschichte zeigt, warum das Rollstuhltennis so besonders, so beeindruckend und vor allem so wichtig ist. Nach dem Endspiel galt die Freude keineswegs nur dem Triumph.

Das Teilnehmerfeld beim ersten Rollstuhl-Turnier am Rothenbaum war eines auf absolutem Weltklasse-Niveau. Das Turnier gehört zur zweithöchsten Kategorie auf der Tour. Von den zwölf Teilnehmerinnen war lediglich die 36-jährige Wildcard-Spielerin Katharina Krüger (Weltranglisten-39.) aus Berlin außerhalb der Top 25 platziert. Ins Halbfinale schafften es zudem die vier bestplatzierten Spielerinnen, von denen sich schlussendlich die beiden Niederländerinnen Aniek van Koot (4.) und Lizzy de Greef (6.) durchsetzen konnten.

De Greefs Fuß musste mit sieben Jahren amputiert werden

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De Greef wurde mit einem Klumpfuß geboren. Als sie sieben Jahre alt war, wurde entschieden, ihren Fuß zu amputieren. Später wurde auch ihr Unterschenkel amputiert. Für sie war das keine Einschränkung, sondern eine Verbesserung. Sie konnte mehr Sport treiben und begann 2015 mit dem Rollstuhltennis. Schnell bemerkte sie, dass der Sport für sie nicht nur ein Hobby sein könne, sondern sie durchaus Talent hatte. Anschließend kämpfte sie sich 2020 bis auf Rang eins der Junioren-Rangliste und fand ihren Weg in den Profi-Sport.

De Greef stand dabei im Halbfinale schon kurz vor dem Aus, lag gegen Zhenzhen Zhu (9.) 3:6 zurück und musste im zweiten Satz in den Tiebreak. Doch auch dort kämpfte sie sich durch und gewann in einem packenden Match nach über zweieinhalb Stunden mit 3:6, 7:6 (8:6), 6:3. Das Problem: Kaum jemand bekam das mit. Auf Nebenplatz M1 saßen kaum mehr als 40 Menschen, die sich das Spektakel ansahen und die Spielerinnen unterstützten.

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Hamburg Wheelchair Open bringen Fans zum Staunen

Und dennoch: Über die gesamte Woche betonte Turnierdirektorin Sandra Reichel, wie sehr ihr das Event am Herzen liege. Das kauft man der Österreicherin auch ab. Zwar schaffte sie es im WTA-Turnier nicht, die ganz großen Namen an den Rothenbaum zu holen, doch das Engagement und der Einsatz waren ihr nicht abzusprechen. Das Turnier am Rothenbaum entwickelte sich zu einem Familien-Event, bei dem auf der Anlage zahlreiche Attraktionen und Angebote für Groß und Klein bereitgestellt wurden.

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Hinzu kam eben der Fokus auf die Rollstuhlspielerinnen, die auf einer großen Bühne antreten durften. Die große Bühne bedeutete bloß nicht auch zugleich das große Publikum. Zumindest bis zum Sonntag. Da durften van Koot und de Greef dann auf dem Center Court ihr Können beweisen und die Fans zum Staunen bringen. Um 10.30 Uhr begann das Match, das auch eine Ouvertüre für das anschließende Showmatch zwischen Andrea Petkovic und Martina Hingis war.

Lizzy de Greef kämpfte bei den Hamburg Wheelchair Open am Rothenbaum um jeden Ball. IMAGO / Eibner

Zwar war es zu Beginn des Matches zunächst ähnlich leer auf dem Center Court, wie es zuvor auf Court M1 der Fall gewesen war, doch nach und nach kamen immer mehr Zuschauer hinzu. Auch wenn es immer noch zu wenige waren, um die Leistungen der Sportlerinnen angemessen zu würdigen, war der eigentliche Gewinn ein anderer. Denn diejenigen, die erst einmal den Weg auf die Tribüne gefunden hatten, standen so schnell nicht mehr auf. Es herrschte große Begeisterung für das, was die beiden Protagonistinnen auf dem Platz zeigten. Nach einer kurzen Eingewöhnungsphase, die nicht allzu lange dauert (beim Rollstuhltennis gelten die bekannten Regeln, nur der Ball darf zweimal aufkommen), wurde gestaunt und applaudiert.

De Greef dominierte van Koot im Rothenbaum-Finale

Dieser galt meistens der 13 Jahre jüngeren de Greef, die sich von ihrer besten Seite präsentierte. Im direkten Vergleich führte van Koot vor dem Match mit 7:5, wobei de Greef alle drei Begegnungen auf Sand für sich entscheiden konnte. Dennoch ging van Koot als Nummer vier der Welt und mit 27 (!) Grand-Slam-Titeln im Gepäck (drei Einzel, 24 Doppel) als leichte Favoritin in die Partie.

Doch de Greef startete stark und ging auch im vierten Sand-Duell in Führung. Nach einer guten halben Stunde stand es bereits 6:2 für die Weltranglistensechste. Auch im Anschluss machte de Greef den fokussierteren Eindruck. Mit schnellen Armschlägen wendete sie ihren Sport-Rollstuhl. Sie gelang nicht nur zu Bällen, die unmöglich zu retournieren schienen, sondern spielte sie auch noch mit einem so unfassbaren Winkel, dass van Koot häufig ohne Chance blieb.

Preisgeld deckt nur einen Bruchteil der entstehenden Kosten

Nach 1:02 Stunden brachte de Greef dann das finale „Come On“ über die Lippen. Mit einem dominanten 6:2, 6:2-Sieg sicherte sich die 22-Jährige den ersten Titel bei den Hamburg Wheelchair Open. Es folgte ein Applaus, der gar nicht mehr zu enden schien. Der Applaus galt nicht nur der Siegerin. Er galt dem Sport. Schlussendlich gingen beide als Siegerinnen vom Platz.

Turnierbotschafterin Andrea Petkovic gratulierte Aniek van Koot zu einem starken Turnier. WITTERS

„Vielen Dank für die ersten Hamburg Wheelchair Open. Das ist so gut, dass wir hier spielen dürfen. Wirklich: Danke“, sprach die unterlegene van Koot ihren großen Dank aus. Auch de Greef war nicht nur über ihren Triumph begeistert: „Danke an alle, die zugeschaut haben. Es war eine großartige Erfahrung. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr auch wieder dabei sein darf.“

Durch den Sieg im Einzel erhält sie neben den Weltranglistenpunkten auch 7700 Euro an Preisgeld. Das ist nur ein Bruchteil von dem, was de Greef nach eigener Aussage jährlich an Kosten decken muss (85.000 Euro). Durch die gesteigerte Aufmerksamkeit dürften aber auch immer mehr Sponsoren auf die Top-Athletinnen aufmerksam werden. Ein weiteres Argument für die Relevanz der Austragung des Events am Rothenbaum.