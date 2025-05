Rothenbaum-Auslosung: Das ist Zverevs Weg ins Finale

Der topgesetzte Alexander Zverev bestreitet sein Auftaktspiel bei den Hamburg Open am Montag gegen einen Qualifikanten. Das ergab die Auslosung am Samstagnachmittag in der Fanzone des Rothenbaum-Geländes. In der zweiten Runde wäre vermutlich der Franzose Alexandre Müller der Gegner, danach würde – so er zum Auftakt gegen Daniel Altmaier und anschließend gegen Giovanni Mpetshi Perricard (Frankreich) oder Alexander Bublik (Kasachstan) gewinnt – der Kanadier Félix Auger-Aliassime warten. Im Halbfinale könnte Zverev auf Andrey Rublev treffen. Die beiden anderen Spitzenspieler Frances Tiafoe und Francisco Cerúndolo wurden in die andere Hälfte des Turnierbaums gelost.

Der 28-jährige Zverev erhielt kurzfristig eine Wildcard für das ATP-Turnier, nachdem er beim Masters in Rom im Viertelfinale ausgeschieden war. In Hamburg will Zverev weitere Spielpraxis für die French Open in Paris ab dem 25. Mai sammeln, wo er sich die besten Chancen auf seinen ersten Grand-Slam-Titel ausrechnet.

Der gebürtige Hamburger ist beim Turnier am Rothenbaum nicht nur Lokalmatador, sondern auch sportliches Aushängeschild. Hochkarätige Konkurrenz hat dem Turnier kurzfristig abgesagt, darunter der italienische Dominator und Weltranglistenerste Jannik Sinner. Stefanos Tsitsipas aus Griechenland und der Däne Holger Rune fehlen verletzt. In der ersten Runde kommt es zum deutschen Duell zwischen Jan-Lennard Struff und Justin Engel. Diego Dedura bekommt es mit dem Italiener Luciano Darderi zu tun.