Auf der Liste der Neujahrsvorsätze für 2025 hatte bei Laura Plüth vor allem eine Sache gestanden: Veränderung. Die junge Hockeyspielerin sehnte sich nach einer neuen Stadt, einem neuen Verein, einer neuen Herausforderung. Heute steht die 22-Jährige vom Harvestehuder THC kurz davor, sich ihren Kindheitstraum zu erfüllen – das Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft!



