mopo plus logo
search icon
Hamburger menu
Laura Plüth bei einem Hockey-Spiel des Harvestehuder THC

Laura Plüth machte mit fünf Toren in den ersten zwölf Saisonspielen für den Harvestehuder THC ​​​​​​​auf sich aufmerksam. Foto: IMAGO / Lobeca

paidRheine, Hamburg, Argentinien: Der erstaunliche Aufstieg einer Harvestehuderin

kommentar icon
arrow down

Auf der Liste der Neujahrsvorsätze für 2025 hatte bei Laura Plüth vor allem eine Sache gestanden: Veränderung. Die junge Hockeyspielerin sehnte sich nach einer neuen Stadt, einem neuen Verein, einer neuen Herausforderung. Heute steht die 22-Jährige vom Harvestehuder THC kurz davor, sich ihren Kindheitstraum zu erfüllen – das Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft!

Anmerkungen oder Fehler gefunden? Schreiben Sie uns gern.

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
banner engagently
banner engagently
Kommentare öffnen arrow right in circle
 
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
mopo logo
Facebook-f Twitter Instagram Envelope
Copyright 2025
Morgenpost Verlag GmbH
Anzeige
Anzeige
test