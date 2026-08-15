Der Geländeritt ist der Kern der Vielseitigkeit. Allerdings ist er nicht ohne Risiko. Ein Sturz bei der Reit-WM in Aachen endet glimpflich.

Benjamin Massie ist bei einem Sturz bei der Reit-WM mit dem Schrecken davongekommen. (Archivfoto) picture alliance / nordphoto GmbH | nordphoto GmbH/ Witke

Benjamin Massie ist bei der Reit-Weltmeisterschaft in Aachen gestürzt. Der französische Vielseitigkeitsreiter fiel beim Geländeritt von seinem Pferd Figaro. Massie strauchelte am neunten Hindernis. Nach ersten Erkenntnissen blieben sowohl der Reiter als auch sein Pferd unverletzt.

Der Geländeritt ist der Kern der Vielseitigkeit, die aus drei Teilprüfungen besteht. Er birgt aber das Risiko von Stürzen. Massie stand nach dem Sturz schnell wieder auf.

Deutsche Reiter in Vielseitigkeit auf Medaillen-Kurs

Anzeige

Vor dem Gelände liegen die deutschen Vielseitigkeitsreiter auf Medaillen-Kurs. Nach der Dressur belegt das Team des Titelverteidigers Platz zwei. Es führt der Favorit aus Großbritannien.

In der Einzelwertung liegt Julia Krajewski auf Platz eins. Die Entscheidung über die Medaillen fällt im Springen am Sonntagnachmittag. (mp/dpa)