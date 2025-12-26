Rätselhafter Tod von Biathlon-Star: Familie schaltet Anwälte ein

Nach dem Tod des norwegischen Biathleten Sivert Guttorm Bakken (27) ist nun eine Anwaltskanzlei eingeschaltet. Sie soll zwischen italienischen Behörden und den Hinterbliebenen vermitteln – und die Rückführung nach Norwegen begleiten.

Der Tod von Biathlon-Star Sivert Guttorm Bakken wirft weiter Fragen auf. Jetzt holen der norwegische Biathlon-Verband und die Familie des verstorbenen Athleten juristische Unterstützung dazu.

Anwälte sollen Fall begleiten – und Überführung organisieren

Wie Anwalt Bernt Heiberg von der Elden Advokatfirma dem norwegischen Sender TV 2 sagte, werde die Kanzlei den Fall „bis zur Klärung“ begleiten. Es handele sich um ein „reguläres Mandat“.

MOPO Die WochenMOPO – dieses Mal schon am Dienstag und überall, wo es Zeitungen gibt!

Zu Weihnachten mit einer extra-dicken Ausgabe auf 128 Seiten – u.a. mit diesen Themen: 100 Fragen für Hamburg-Kenner: Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten

Das MOPO-Mega-Quiz für alle Vollblut-Hanseaten Glaube: Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist

Warum MOPO-Reporterin Katharina Langenbach (33) noch Mitglied in der Kirche ist Stadtplanung: Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten

Oberbaudirektor Franz-Josef Höing will Hochhäuser an den Magistralen errichten Popstar im Interview: Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball

Johannes Oerding über Vorsätze, Speckröllchen und Hamburger Fußball Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 20 Seiten Sport: HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers

HSV und St. Pauli vor spannenden Wintertransfers 34 Seiten Plan 7: Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag

Hamburgs erstes Porridge-Café sowie Ausgeh-Tipps für jeden Tag Mit dem TV-Programm für Heiligabend und die Weihnachtsfeiertage – und mit dem „Schöne Bescherung“-Gewinnspiel

Heiberg erklärte: Die Kanzlei fungiere als Bindeglied zwischen den italienischen Behörden und den Hinterbliebenen. Außerdem unterstütze sie bei den praktischen Abläufen rund um die Überführung des Verstorbenen nach Norwegen.

Tod von Sivert Bakken: Weitere Informationen erst nach Autopsie

Heiberg betonte „ausdrücklich“, es gebe keine Grundlage für die Annahme, „dass eine strafbare Handlung“ vorliege. Seine Kollegin Oline Bredeli sei vor Ort in Italien, um das Geschehen zu begleiten.

Zudem teilte die Kanzlei mit: Vor dem vorläufigen Autopsiebericht Anfang der kommenden Woche sei nicht zu erwarten, dass die Medien weitere Informationen erhalten.

Bakken war am 23. Dezember tot in seinem Hotelzimmer im italienischen Lavazè gefunden worden. Dort hatte er sich mit Teamkollegen zu einem Training aufgehalten. Wie der norwegische Biathlon-Verband bekanntgegeben hatte, trug Bakken beim Auffinden eine Höhentrainingsmaske.

Bakken war wieder auf dem Weg in die Weltspitze

Der 27-Jährige galt lange als großes Talent. Im März 2022 gab er sein Weltcup-Debüt, im selben Jahr feierte er auch einen Weltcup-Sieg.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kurz darauf folgte jedoch ein gesundheitlicher Rückschlag: Nach seiner dritten Corona-Impfung erlitt Bakken eine Herzmuskelentzündung. Erst in der Saison 2024/25 gab er sein Comeback im IBU-Cup – und empfahl sich dort mit mehreren Podestplätzen.

Das könnte Sie auch interessieren: Gala muss kuriose Pause einlegen – das sind Deutschlands Sportler des Jahres

In diesem Winter kehrte Bakken auch in den Weltcup-Kader zurück und schaffte mehrere Top-Ten-Platzierungen. Zuletzt wurde er am 19. Dezember beim letzten Sprintrennen des Jahres im französischen Le Grand-Bornand Fünfter. Für den Weltcup in Oberhof ab 8. Januar war er ebenfalls nominiert. (dpa/mp)