Tamara Korpatsch steht am Rothenbaum wieder im Viertelfinale und ist deutsche Nummer eins. Was „Radio Hamburg“ damit zu tun hat – und warum ihr Körper bei den Hamburg Ladies Open Sorgen bereitet.

Tamara Korpatsch ging nie den einfachen Weg. Ohne Unterstützung vom DTB reiste sie mit dem Camper von Turnier zu Turnier, aber eben nur zu denen, die sie auf diesem Weg erreichen konnte. Jahre später steht sie als deutsche Nummer eins da und hat es allen gezeigt – und steht bei ihrem Heimturnier am Rothenbaum zum zweiten Mal im Viertelfinale. Für den späten Aufschwung sorgte auch eine besondere Anpassung. Bei den MSC Hamburg Ladies Open könnte der letzten verbleibenden Deutschen jetzt der Körper zum Verhängnis werden.

Mit ihren bescheidenen Mitteln holte sie das absolute Leistungsmaximum aus sich heraus. Vielleicht half dabei auch die „Ich gegen alle“-Mentalität. Schließlich liegt durchaus ein Reiz darin, es all denjenigen zu beweisen, die nicht an sie geglaubt oder sie nicht unterstützt haben.

Neben dem Platz beschreibt sich die 31-Jährige selbst als schüchtern und zurückhaltend. Wer sich mal auf die Tribüne gesetzt hat, um Korpatsch auf den Courts dieser Welt zuzuschauen, dürfte diese Selbsteinschätzung überraschen. Sie fällt auf, spricht mit sich selbst. Oftmals sind es sarkastische Bemerkungen in die eigene Richtung oder über das Spielgeschehen.

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Korpatsch nach Rothenbaum-Siegen wieder deutsche Nummer eins

So war es zumindest noch in den letzten Jahren. „Das stimmt“, gab sie nach ihrem Rothenbaum-Sieg gegen Talent Julia Stusek (Rheinfelden) zu. Mittlerweile hat Korpatsch diese Eigenschaft weitestgehend abgelegt. „Ich mache das überhaupt nicht mehr. Vorher war ich ein bisschen negativ und habe viel zu viel negativ zu mir selbst gesprochen.“ Ein Grund für ihre Anpassung war ihr Vater: „Mein Vater hat dann immer gesagt: Radio Hamburg ausstellen. Und das habe ich dann auch gemacht, also ich bin jetzt nicht mehr Radio Hamburg. Ich glaube, ich habe gekündigt“, scherzte Korpatsch.

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Vielleicht war es – neben Hündin Stella, die als ihr Glücksbringer an ihrer Seite ist – dieser Schritt, der als letztes Puzzlestück diente auf dem Weg zur deutschen Nummer eins. Dieses Label sicherte sich Korpatsch mit 31 Jahren kürzlich zum ersten Mal. Nach einem kurzen Verweilen als Nummer zwei darf sich Korpatsch durch ihren Viertelfinal-Einzug ab kommendem Montag dann wieder offiziell die „beste Deutsche“ nennen. In der Runde der letzten Acht trifft Korpatsch auf die Ukrainerin Anhelina Kalinina, gegen die sie auf der Tour bislang noch nie aufschlug.

Tamara Korpatsch hatte „richtig dolle Krämpfe“

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Während sich Korpatsch mental auf einem neuen Level befindet, macht ihr in Hamburg nicht der Kopf, sondern der Körper zu schaffen. „Ehrlich gesagt hatte ich Krämpfe“, gab sie nach dem kuriosen Match gegen Stusek zu und erklärte das mit den Bedingungen: „Ich glaube, das liegt am Stadion. Das ist, weil es so schwül ist. Man schwitzt einfach, auch wenn man nicht viel macht, gerade in der Kälte.“ Kurz vor Schluss sei es dann eine echte Herausforderung gewesen. „Ich habe es schon gemerkt und versucht, die Punkte kürzer zu halten. Dann wurde es echt schlimm, da hatte ich richtig dolle Krämpfe in den Füßen“, so Korpatsch.

Noma Noha Akugue schied bei den MSC Hamburg Ladies Open am Rothenbaum knapp gegen Anna Bondár aus. WITTERS

Einen freien Tag kann sich Korpatsch am Donnerstag nicht gönnen, obwohl sie nicht im Einzel gefragt ist. Dort tritt sie mit der Hamburgerin Noma Noha Akugue (22) im Doppel an. Noha Akugue schied am späten Mittwochabend gegen die Ungarin Anna Bondár aus. Nachdem sie bereits mit 6:1, 2:0 zurückgelegen hatte, kämpfte sich Noha Akugue zurück und rettete sich in den dritten Satz, in dem es dann wild wurde.

Neun (!) Breaks gab es im entscheidenden Durchgang. Mit zwei unerzwungenen Fehlern verpasste es Noha Akugue beim Stand von 5:4, 30:15 bei eigenem Aufschlag, das Match zu beenden. Wenig später zog 2024-Siegerin Bondár mit dem 6:1, 3:6, 7:5-Endstand ins Viertelfinale ein. Nach 2025 ist es die zweite Dreisatz-Niederlage, die die 2023-Finalistin Noha Akugue am Rothenbaum gegen Bondár hinnehmen muss. Im Doppel hat sie zusammen mit Teamkollegin Korpatsch vom Club an der Alster noch die Chance, in ihrem eigenen Wohnzimmer auf der großen Bühne aufzuschlagen.