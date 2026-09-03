Promi-Auflauf in der Hamburger Fischauktionshalle: Das Magazin „Sport Bild“ ehrte zum 24. Mal Persönlichkeiten aus dem Sport.

French-Open-Sieger Alexander Zverev ist als „Star des Jahres“ vom Magazin „Sport Bild“ ausgezeichnet worden. Der 29 Jahre alte Tennis-Profi meldete sich per Video-Botschaft. Wegen der US Open in New York, dem letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, konnte der Hamburger bei der Gala in der Fischauktionshalle seiner Heimatstadt nicht dabei sein.

Den Preis als „Fußballstar des Jahres“ erhielt Bayern Münchens Torjäger Harry Kane (33). Auch der Kapitän der englischen Nationalmannschaft wurde zugeschaltet, da er sich mit dem deutschen Rekordmeister auf das Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ARD) beim Zweitligisten VfL Osnabrück vorbereitet. Schon zuvor hatte „Sport Bild“ mitgeteilt, dass Uli Hoeneß der „Legenden-Award“ überreicht wird.

Auch Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 wird geehrt

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Die weiteren Preisträger bei der 24. Auflage des „Sport Bild Awards“: Bundesliga-Rückkehrer Schalke 04 wurde als „Aufsteiger des Jahres“ geehrt, der Zehnkampf-Welt- und Europameister Leo Neugebauer bekam den „Sonderpreis der Chefredaktion“, die Rodel-Doppel-Olympiasiegerin Julia Taubitz den „Olympia-Award“ und Darts-Weltmeister Luke Littler den „Weltmeister-Award“.

Die Redaktion von MagentaSport mit den Moderatoren Johannes B. Kerner und Laura Wontorra an der Spitze nahm den „TV-Award“ entgegen. Kerner erhielt noch eine Extra-Auszeichnung. Für die Gründung des All Inclusion Sports e.V. aus dem Raum Köln/Bonn wurde Tobias Gmein mit dem „Kids Charity-Award“ geehrt.

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Seit 2003 ehrt die „Sport Bild“ Persönlichkeiten und Teams aus dem Sport. Zu der diesjährigen Preisverleihung waren unter anderem Bayern-Präsident Herbert Hainer, DFB-Präsident Bernd Neuendorf, Handball-Bundestrainer Alfred Gislason, Gymnastik-Olympiasiegerin Darja Varfolomeev und Sprint-Europameister Owen Ansah gekommen. (dpa/mp)