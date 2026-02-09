Promi-Date beim Super Bowl? Kim Kardashian flirtet mit Formel-1-Superstar

Die Gerüchteküche war die vergangenen Wochen ohnehin schon am Brodeln gewesen. Sind Formel-1-Star und Ferrari-Pilot Lewis Hamilton (41) und Reality-Superstar Kim Kardashian (45) etwa ein Paar? Der gemeinsame Auftritt der beiden beim Super Bowl heizte die Liebes-Gerüchte nun erneut kräftig an.

Beim Sieg der Seattle Seahawks über die New England Patriots (29:13) stand das Spiel in der medialen Wahrnehmung ohnehin schon fast im Hintergrund. Hauptsächlicher Grund dafür war die politisch aufgeladene Halbzeit-Show vom Latino-Künstler Bad Bunny sowie die entsetzte Reaktion von US-Präsident Donald Trump.

Hamilton und Kardashian sorgten schon zuvor für Gerüchte

Aber auch die VIP-Lounge und die Prominenten, die sich dort tummelten, wurden während des Sport-Highlights natürlich ganz genau beobachtet. Erst recht, als unter den 75.000 Zuschauern auch zwei Promis entdeckt wurden, die in den vergangenen Wochen bereits für Schlagzeilen gesorgt hatten: Formel-1-Gigant Lewis Hamilton und Medien-Bekanntheit Kim Kardashian.

Den beiden wird seit Wochen ein Flirt nachgesagt. So sollen sie unter anderem bei der Silvesterparty von Kate Hudson auffällige Nähe zueinander gezeigt haben. Zudem berichtete die britische Boulevard-Zeitung „Sun“ von einem gemeinsamen „intimen Wochenende“ im Luxus-Resort Estelle Manor in Großbritannien.

Nun zeigten sich Hamilton und Kardashian erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit – vor Zehntausenden Menschen vor Ort und vor Millionen von Zuschauern an den Bildschirmen. Ausgerechnet bei einem der größten Sportereignisse der Welt. Zu zweit. In einer privaten Loge. Für viele Fans ist das angesichts der heißen Liebes-Gerüchte um die beiden Stars ein weiteres starkes Indiz, dass da wirklich etwas dran ist.