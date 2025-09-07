Pro-Palästina-Proteste zeigen Wirkung: Profis verändern ihre Trikots

Nach fortgesetzten Anfeindungen und wiederholten pro-palästinensischen Übergriffen bei der Vuelta bestreiten die Radprofis des Teams Israel-Premier Tech den Rest der Spanien-Rundfahrt mit veränderten Trikots. Der Schriftzug „Israel“ wurde vom Renndress entfernt, wie es schon zuvor bei den Teamfahrzeugen und den sonstigen Team-Outfits gehandhabt wurde.



Diese Maßnahme sei „zur Sicherheit unserer Fahrer und des gesamten Feldes angesichts der gefährlichen Natur mancher Proteste“ getroffen worden, teilte das Team am Samstag mit. Der Team-Name Israel-Premier Tech werde allerdings nicht geändert.

Die heftigen Proteste, die am Mittwoch zum vorzeitigen Ende der elften Etappe geführt hatten, richten sich auch und vor allem gegen das israelische Team. Dessen Besitzer ist der kanadisch-israelische Milliardär Sylvan Adams, der seinen Rennstall als Botschafter Israels ansieht – woraus Teile der Protestierenden eine Rechtfertigung für ihre Handlungen ableiten. (sid/mp)