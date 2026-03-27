Sechsstellige Prämien: Ski-Star Aicher gehört zu den Top-Verdienerinnen

Ski-Shootingstar Emma Aicher hat in der abgelaufenen Weltcup-Saison auch in Bezug auf Preisgeld richtig abgesahnt. Die zweimalige Olympia-Zweite sicherte sich mit ihren Erfolgen im Weltcup 387.265,50 Euro an Prämien.

Das reichte wie im Kampf um die große Kristallkugel für Platz zwei hinter Skikönigin Mikaela Shiffrin (USA). Die Topverdienerin heimste 615.167 Euro ein. Das belegen die Zahlen des Internationalen Ski- und Snowboardverbandes FIS.

Preisgeld-Ranking im Ski Alpin: Aicher auf Platz zwei

Platz drei geht an die Österreicherin Julia Scheib, die durch ihre Leistungen auf der Piste 340.942 Euro an Preisgeldern verdiente. Kira Weidle-Winkelmann kam immerhin noch auf 136.479 Euro und Rang 13, für Lena Dürr reichte es mit 76.040 Euro zu Platz 25.

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Bei den Männern ist erwartungsgemäß Marco Odermatt der Krösus. Der Gesamtweltcupsieger aus der Schweiz sicherte sich 741.254 Euro und war damit sogar noch erfolgreicher als Shiffrin und Aicher. Platz zwei geht an Lucas Pinheiro Braathen – der erste Winter-Olympiasieger Brasiliens kam auf 359.264 Euro. Dritter wurde der Schweizer Loic Meillard (317 325 Euro). Bester Deutscher im Ranking ist Linus Straßer mit 50.968 Euro auf Platz 29. (sid/dj)