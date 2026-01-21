Plötzlicher Tod eines Schach-Stars: Toxikologie bringt Gewissheit

Der Tod von Schach-Großmeister Daniel Naroditsky schockierte die Szene weltweit. Jetzt steht fest, woran der erst 29-Jährige starb.

Nach dem plötzlichen Tod von Schach-Großmeister Daniel Naroditsky gibt es nun Gewissheit über die Ursache. Wie die „Bild“ unter Berufung auf US-Medien wie „People“ und „TMZ“ berichtet, starb der US-Amerikaner an den Folgen eines Drogencocktails. Ein toxikologischer Bericht belegt demnach den Konsum mehrerer Substanzen, darunter Methamphetamin und Amphetamin sowie Rückstände von opioidähnlichen Medikamenten. Die Gerichtsmedizin spricht laut „People“ von einer „versehentlichen Vergiftung durch die Einnahme eines Drogencocktails“.

Plötzlicher Tod des Schach-Stars warf zunächst Fragen auf

Naroditsky, in der Schachszene als „Danya“ bekannt, war am 21. Oktober 2025 völlig überraschend im Alter von nur 29 Jahren gestorben. Bereits kurz nach seinem Tod hatten Ermittler eine mögliche Überdosis nicht ausgeschlossen. In einem Polizeibericht, aus dem US-Medien zitieren, heißt es, die Beamten hätten bei ihrem Eintreffen eine bewusstlose Person vorgefunden, die wenig später von Rettungskräften für tot erklärt wurde.

Die Karriere des Schach-Großmeisters Daniel Naroditsky startete bereits in jungen Jahren (hier mit 14). (Archivbild) IMAGO/Newscom World Die Karriere des Schach-Großmeisters Daniel Naroditsky startete bereits in jungen Jahren (hier mit 14). (Archivbild)

Der US-Amerikaner galt als eines der großen Talente seiner Generation. Mit nur 18 Jahren wurde er Schach-Großmeister, später gehörte er vor allem im Blitzschach zur Weltspitze. Bei der Blitz-Weltmeisterschaft 2024 verpasste er als Neunter nur knapp den Einzug in die Finalrunde. Darüber hinaus war Naroditsky ein Star der Online-Schachszene: Seine Trainingsvideos und Livestreams machten ihn bei Hunderttausenden Fans beliebt, allein auf YouTube hatte er fast 500.000 Abonnenten. (apa)