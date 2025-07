Plötzlich tauchte ein Bär auf – Golf-Turnier abgesagt

Innerhalb von zwei Monaten hat zum zweiten Mal eine Bärensichtung das Programm einen Golfturniers in Japan über den Haufen geworfen. Der Eröffnungstag beim Event im Sendai Classic Golf Club in Tomiya wurde komplett gestrichen, nachdem das Tier in der Nähe des ersten Abschlags aufgetaucht war. Ob der Frauen-Wettbewerb mit einem Gesamtpreisgeld von umgerechnet 580.000 Euro überhaupt stattfinden wird, ist offen.

Vor dem Hauptevent hätte ein Pro-Am-Turnier ausgetragen werden sollen, es wurde wegen des Bären abgesagt. Die Entscheidungen seien getroffen worden, „um die Sicherheit zu gewährleisten und zukünftige Maßnahmen zu prüfen“, teilten die Organisatoren mit.

Klimawandel sorgt für verstärkte Begegnungen mit Bären

Ende Mai war ein Frauenturnier in Ishikawa wegen eines ähnlichen Vorfalls nach zwei Runden abgebrochen worden. Im Juni streifte ein Bär in Japan auf einer Landebahn umher, Flüge wurden in der Folge gestrichen.

Die Zahl der Begegnungen zwischen Menschen und Bären hat im Land ein Rekordniveau erreicht. In den zwölf Monaten vor April 2024 wurden 219 Menschen angegriffen, es kam zu sechs Todesfällen. Auch wegen des Klimawandels dringen inzwischen Bären häufiger in Städte vor. (sid/hen)