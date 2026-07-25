Kuriose Szene im Formel-1-Fahrerlager: Charles Leclercs Dackel Leo verrichtete sein Geschäft ausgerechnet vor der Red-Bull-Box. Ferrari-Star Leclerc hielt den Moment lachend fest – und auch Red Bull reagierte mit einem augenzwinkernden Seitenhieb.

Alexandra Leclerc war es unangenehm, dass sich ihr Dackel vor der Red-Bull-Box erleichterte. IMAGO / Every Second Media

Die etwas andere Pinkelpause: Charles Leclercs Dackel Leo hat im Fahrerlager der Formel 1 für einen großen Lacher gesorgt. Weil der Hund des Ferrari-Stars offenbar so dringend pinkeln musste, steuerte dieser im Rahmen des Rennens in Ungarn den Eingang der Red-Bull-Box an – und verrichtete sein Geschäft unmittelbar vor dieser.

Herrchen Leclerc empfand die durchaus kuriose Szene als sehr lustig. Sofort zückte er sein Handy und hielt den Moment fest. Seine Frau Alexandra war dagegen weniger begeistert. Peinlich berührt hielt sie sich die Hand vor den Mund.

Red Bull beweist Humor nach Pinkel-Vorfall in Ungarn

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Red Bull nahm den Vorfall mit Humor. „Wir möchten einen Vorfall melden“, schrieb das Team bei Instagram – und spielte dabei auf ein Karting-Duell zwischen Max Verstappen und Leclerc aus dem Jahr 2012 an.

Während sich der Niederländer im Nachgang über das unfaire Verhalten seines Gegners beschwert hatte, hatte Leclerc den Zusammenstoß lediglich als normalen Vorfall im Rennen bezeichnet. Aufgrund des starken Akzents des Monegassen entwickelte sich das Video zu einem beliebten Clip im Internet. (sid/mp)