Paukenschlag im Basketball: Bayern feuern Weltmeister-Coach Gordon Herbert

Paukenschlag in der Basketball-Bundesliga: Der deutsche Meister Bayern München trennt sich mit sofortiger Wirkung von Weltmeistertrainer Gordon Herbert. Der 66-jährige Kanadier, der die deutsche Nationalmannschaft 2023 sensationell zu WM-Gold geführt hatte, verständigte sich mit dem Klub „nach einem vertrauensvollen Austausch auf die vorzeitige Beendigung der Zusammenarbeit“, wie die Bayern am Samstag mitteilten.

Die Münchner reagierten damit auf die Negativserie in der Euroleague von acht Niederlagen, am Freitag hatte es ein 77:103 bei der AS Monaco gegeben. Beim Bundesligaspiel am Sonntag in der ausverkauften Kölner Lanxess-Arena gegen die Telekom Baskets Bonn wird die Mannschaft von Herberts bisherigen Assistenten betreut. Ein Nachfolger als Chefcoach soll möglichst bis zum nächsten Euroleague-Heimspiel am Dienstag gegen Tabellenführer Hapoel Tel Aviv gefunden werden.

Herbert hatte die Münchner im Anschluss an Olympia 2024 übernommen und feierte den Titelgewinn 2025. In der Bundesliga ist der FC Bayern mit 16:2 Punkten auf Kurs, auch im Pokal haben die Münchner das Top Four in eigener Halle am 21./22. Februar erreicht. Doch die internationale Pleitenserie führte zur Trennung. „Leider gibt es Situationen im Sport, die keinen anderen Weg als Veränderung erfordern“, sagte Sportchef Dragan Tarlac am Samstag nach der Rückkehr aus Monaco. (sid/mp)