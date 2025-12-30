Olympia, Fußball-WM & Co.: Das werden die Sport-Highlights 2026

Erst glitzern Eis und Schnee am Fuße der Dolomiten, später dann startet Julian Nagelsmann mit der deutschen Nationalmannschaft auf die „Route 26“ quer durch Nordamerika: Die Olympischen und Paralympischen Spiele in Mailand und Cortina d’Ampezzo sowie die Fußball-Weltmeisterschaft in Kanada, Mexiko und den USA prägen das Sportjahr 2026. Doch auch über die beiden Großveranstaltungen hinaus hat der vollgepackte Kalender einiges zu bieten.

Denn schon bevor das olympische Feuer in Norditalien entzündet wird, soll das erste Wintermärchen geschrieben werden. Deutschlands Handball-Männer schielen bei der Europameisterschaft in Dänemark, Norwegen und Schweden auf einen ähnlichen Fabellauf, wie ihn jüngst die DHB-Frauen bei WM-Silber erlebten. Das Finale steigt am 1. Februar in Herning.

Olympischen und Paralympischen Spiele im Frühjahr

Nur fünf Tage später fällt dann der Startschuss für die Winterspiele. Die deutschen Gold-Hoffnungen ruhen dabei einerseits auf erfahrenen Kräften wie etwa Bob-Dominator Francesco Friedrich, Biathletin Franziska Preuß oder Vinzenz Geiger in der Nordischen Kombination. Andererseits wollen Nachwuchshoffnungen wie Abfahrerin Emma Aicher oder Eisschnellläufer Finn Sonnekalb Akzente setzen. Im März rücken die Paralympics an gleicher Stelle in den Fokus (6. bis 15. März).

Auch im Eishockey gibt es 2026 Medaillenchancen – und das gleich zweimal. Zunächst bei den Olympischen Spielen, bei denen auch die NHL-Stars um Leon Draisaitl mitwirken. Im Mai wartet dann bei der Weltmeisterschaft die nächste Erfolgschance in der Schweiz.

Fußball–WM als Sommer-Highlight

Für viele Sportfans dürfte das Highlight des Jahres dennoch im Sommer anstehen. Vom 11. Juni bis zum 19. Juli findet die Fußball-Weltmeisterschaft in Mexiko, Kanada und den USA statt. Das Ziel hatte Bundestrainer Nagelsmann längst ausgerufen. „Natürlich wollen wir Weltmeister werden“, sagte er nach dem bitteren Aus bei der Heim-EM 2024. Nach der durchaus holprigen Qualifikation wurde Nagelsmann etwas verhaltener.

In der Gruppe E des Mammut-Turniers mit 48 teilnehmenden Nationen trifft Deutschland auf WM-Neuling Curaçao, Elfenbeinküste und Ecuador. Im Achtelfinale könnte, der eigene Gruppensieg vorausgesetzt, schon Frankreich warten. Klar ist: Die „Route 26“ soll nach New Jersey, Austragungsort des Endspiels, führen.

Für die Fußballer ist es somit mal wieder ein Sommer ohne große Pause – zum dritten Mal in Folge. Erst 2027 gibt es nach der EM 2024, der Klub-WM 2025 und nun der XXL-WM 2026 wieder einen nennenswert langen Erholungsurlaub.

2026 auch Spannung im Tennis, Rad- und Motorsport

Darüber hinaus hält der Sportkalender die üblichen Leckerbissen bereit. Tennisprofi Alexander Zverev setzt etwa die Jagd auf seinen ersten Grand-Slam-Titel fort. Die Australian Open (18. Januar bis 1. Februar) werden sein 40. Anlauf.

Alexander Zverev will 2026 seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen. IMAGO/ZUMA Press Wire Alexander Zverev will 2026 seinen ersten Grand-Slam-Titel gewinnen.

Im Radsport feiert die Tour de France (4. bis 26. Juli) eine Premiere: Zum ersten Mal startet der prestigeträchtige Saisonhöhepunkt in Barcelona. Die Augen dürften dabei auch auf Florian Lipowitz gerichtet sein. Nach seinem starken Tour-Debüt inklusive des dritten Platzes in der Gesamtwertung soll der 25-Jährige gemeinsam mit dem neu verpflichteten Doppel-Olympiasieger Remco Evenepoel das Podest attackieren. Superstar Tadej Pogacar und dessen Dauerrivale Jonas Vingegaard sind gewarnt.

In der Formel 1 geht der Brite Lando Norris am 8. März in Melbourne erstmals als Weltmeister an den Start. Dominator Max Verstappen rückt nach dem hauchzart verlorenen Titelkampf in die Rolle des Herausforderers. Auch Audi will Highlights setzen. Das Werksteam hat das traditionsreiche Schweizer Sauber-Team übernommen. Das 24. und letzte Rennen der Saison findet am 6. Dezember in Abu Dhabi statt.

Ob Wintermärchen oder Sommer-Spektakel: 2026 verspricht alles – nur keine Langeweile. (sid/lam)