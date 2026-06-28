Alexander Zverev startet erstmals als Grand-Slam-Sieger in Wimbledon. Was ihm mehr Freiheit gibt, warum er sich bestens vorbereitet fühlt – und wie er bei einer Frage zu seiner Gesundheit überrascht.

French-Open-Sieger Alexander Zverev drehte sich weg, um zu niesen – gab kurz vor dem Wimbledon-Auftakt aber sofort Entwarnung. Wie es ihm gehe? „Mir geht's super. Es ist einfach nur ein Problem, dass wir auf Rasen spielen und ich eine Rasenallergie habe“, antwortete der beste deutsche Tennisspieler beim Londoner Rasenklassiker. „Die habe ich ja jedes Jahr“, sagte er. Anders als in den vorherigen Jahren tritt Zverev zum ersten Mal bei einem der vier wichtigsten Tennis-Turniere nun aber als Grand-Slam-Sieger an.

Vor drei Wochen erfüllte sich der 29-Jährige mit dem Triumph in Paris einen Traum und befreite sich damit von der Last, diesem großen Ziel weiter hinterherzurennen. Zverev will selbstbewusst spielen: „Mit mehr Freude einfach, mehr Freiheit irgendwo auch, weil ich weiß, dass ich einen gewonnen habe und dass ich es geschafft habe.“

Es sei aber nicht so, dass sich – wie wohl viele Menschen denken würden – das Leben als Grand-Slam-Sieger verändere. Es gebe „natürlich eine gewisse innere Zufriedenheit“, erklärte Zverev. Aber abgesehen davon habe sich sein Leben nicht groß verändert.

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Zverev ist in Wimbledon hinter Sinner an Position zwei gesetzt

„Ich genieße bestimmte Dinge abseits des Platzes, und das werde ich auch weiterhin tun – egal, ob ich mit meinen Freunden Golf spiele oder mit meiner Tochter in den Kinderclub gehe“, erklärte Zverev. „Man lebt einfach weiter.“ Wegen der verletzungsbedingten Absage des Spaniers Carlos Alcaraz ist der Weltranglisten-Dritte beim Londoner Rasenklassiker an Position zwei hinter Jannik Sinner aus Italien gesetzt. Zverev ist einer der Mitfavoriten und sieht sich als Titelanwärter. Am Dienstag startet der Olympiasieger von 2021 mit der Erstrunden-Aufgabe gegen den Belgier Alexander Blockx ins Turnier.

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Wimbledon ist bisher sein schwächstes Grand-Slam-Turnier, über das Achtelfinale ist der deutsche Tennisprofi noch nie hinausgekommen. „Aber ich persönlich habe dieses Jahr ein anderes Gefühl. Ich habe das Gefühl, dass ich gut vorbereitet bin“, sagte Zverev. „Ich habe das Gefühl, dass ich im Moment gutes Tennis spiele, und ich werde alles tun, was ich kann, um das auf dem Tennisplatz zu zeigen.“ (dpa/sil)