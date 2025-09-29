Ob das Trump gefällt? Latin-Star tritt in der Halbzeit-Show des Super Bowl auf

Der Latin-Rap-Star Bad Bunny wird im kommenden Februar in der Halbzeit des Super Bowl auftreten. Das Finale der National Football League (NFL) gilt als die größte Bühne der Welt. Das Spiel findet am 8. Februar in Santa Clara im Stadion der San Francisco 49ers statt.

Halbzeitshows beim Super Bowl sind bisweilen legendär, vor allem die Auftritte der verstorbenen Michael Jackson (1993) und Prince (2007) gelten als Meilensteine. Im Vorjahr trat der US-Rapper Kendrick Lamar auf, zu seinen Vorgängern gehörten unter anderem Lady Gaga (2017), Madonna (2012) oder Bruce Springsteen (2009).

Bad Bunny in der Halbzeit-Show des Super Bowl 2026

Wie US-Präsident Donald Trump die Wahl findet, ist bislang nicht überliefert. Ein Fan dürfte er nicht unbedingt sein. Bad Bunny, bürgerlich Benito Antonio Martínez Ocasio, stammt aus Puerto Rico. „Das ist für mein Volk, meine Kultur und unsere Geschichte“, ließ er nach der Bekanntgabe des Auftritts ausrichten.

Das könnte Sie auch interessieren: Vor NFL-Spiel in Dublin: Football-Star angegriffen und ausgeraubt

Die NFL teilte mit, der 31-Jährige sei einer der „einflussreichsten und meistgestreamten Künstler der Welt“. Er sei aufgrund seiner „einzigartigen Fähigkeit, Genres, Sprachen und Zielgruppen zu verbinden“ eine naheliegenden Wahl gewesen. (sid/sd)