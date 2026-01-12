Nur noch ein Spieler auf dem Feld! Basketball-Erstliga-Spiel abgebrochen

Nächster Spielabbruch, nächste Farce um den italienischen Basketballklub Trapani Shark. Das Serie-A-Spiel gegen Dolomiti Energia Trient musste am Samstag bereits nach vier Minuten beendet werden, da der Heimmannschaft nur noch ein Spieler zur Verfügung stand. Zu einem ähnlichen Vorfall war es vor wenigen Tagen in der Champions League gekommen.

In der Arena Pala Shark trat das Basketball-Team mit nur sieben Spielern an, darunter vier 16- bis 18-Jährige aus den eigenen Jugendmannschaften. Die drei verbliebenen Basketball-Profis baten kurz nach Spielbeginn um ihre Auswechslung und gingen umgehend in die Kabine. Als drei der übrigen vier Spieler nacheinander wegen jeweils fünf persönlicher Fouls des Feldes verwiesen wurden, mussten die Schiedsrichter die Begegnung beim Stand von 26:11 für Trient abbrechen.

Basketball: Fall Trapani Shark wird geprüft

Anschließend gaben der italienische Basketballverband und die Serie A gemeinsam bekannt, dass sie den Fall Trapani Shark am Montag besprechen werden. Der sizilianische Klub, der zur Saison 2024/25 nach 32 Jahren Abwesenheit in die Serie A zurückkehrt, wurde in der laufenden Basketball-Saison wegen diverser Regelverstöße hart bestraft. Dem Team wurden zehn Punkte abgezogen. Seit Ende November kam es deshalb zu einer Abwanderungswelle.

MOPO Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt!

Diese Woche u.a. mit diesen Themen: Ausnahme-Winter : Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten

Alles rund um die Hamburger „Eiszeit“ – Plus: Die besten Rodelpisten Vermisst : Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen

Wenn Kinder wie Aaliyah Jolie F. (13) immer wieder abhauen Köhlbrand : So soll die neue Brücke aussehen

So soll die neue Brücke aussehen Gastro-Mehrwertsteuer sinkt : Wird Essengehen jetzt günstiger?

Wird Essengehen jetzt günstiger? Große Rätselbeilage: Knobelspaß für jeden Tag

Knobelspaß für jeden Tag 16 Seiten Sport: Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext

Das kann die neue HSV-Hoffnung Downs & St. Pauli-Leader Hauke Wahl mit Klartext 20 Seiten Plan 7: Was bald in den Museen gezeigt wird, „Die Carmen von St. Pauli“ ist zurück & Abend der Rockgiganten

Trapani, für das in der vergangenen Saison der deutsche Nationalspieler Tibor Pleiß aufgelaufen war, hatte sein vorheriges Ligaspiel gegen Bologna kampflos verloren und eine Geldstrafe von 50.000 Euro erhalten. Wäre der Klub zum zweiten Mal nacheinander nicht angetreten, hätte dies automatisch den Ausschluss aus der Liga bedeutet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Ich will nur nach Hause“: Warum der deutsche Box-Held Kabayel nicht feiern wollte

Anfang der Woche war Trapani mit nur fünf Spielern zum Champions-League-Duell beim israelischen Vertreter Hapoel Holon angetreten. Die Partie wurde bereits nach sieben Minuten beim Stand von 38:5 abgebrochen, da die Italiener nicht mehr genügend Akteure zur Verfügung hatten. (sid/vb)