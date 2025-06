Nur drei deutsche Männer in Wimbledon dabei – Hamburgerin kämpft noch

Yannik Hanfmann ist als letzter deutscher Tennisprofi in der zweiten Qualifikationsrunde von Wimbledon gescheitert.

Der Karlsruher unterlag am Mittwoch in London dem Kasachen Beibit Schukajew 6:7 (7:9), 3:6 und verpasste damit den Einzug in die dritte und letzte Runde.

Damit sind nur drei deutsche Männer im Hauptfeld des Rasenklassikers vertreten. Alexander Zverev, Daniel Altmaier und Jan-Lennard Struff waren direkt über die Weltrangliste für die erste Runde qualifiziert.

Lys, Siegemund und Maria im Hauptfeld

Bei den Frauen treffen am Mittwoch mit der früheren Wimbledon-Viertelfinalistin Jule Niemeier und die Hamburgerin Ella Seidel die beiden letzten in der Qualifikation verbliebenen deutschen Spielerinnen in der zweiten Runde aufeinander.

Für das Hauptfeld hatten sich mit Tatjana Maria, Eva Lys und Laura Siegemund ebenfalls drei deutsche Profispielerinnen qualifiziert.(sid/abl)