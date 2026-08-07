Um in Oklahoma bleiben zu können, nahm Isaiah Hartenstein Gehaltseinbußen in Kauf. Sein Salär kann sich dennoch weiterhin sehen lassen.

Für Isaiah Hartenstein war der Verbleib bei Oklahoma City Thunder wichtiger als das Geld, deshalb entschied sich der NBA-Champion von 2025 für einen Gehaltsverzicht.

„Ich wollte unbedingt für längere Zeit in diesem Team bleiben und weiterhin bei einem Titelkandidaten spielen“, sagte der deutsche Nationalspieler im Interview mit dem „kicker“ und „basketball-world.news“, „natürlich kennt man auch seinen Marktwert. Der war schon höher als das, was wir da ausgehandelt haben.“

NBA: Isaiah Hartenstein verzichtet für Oklahoma-Verbleib auf Geld

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Der 28-Jährige hatte seinen Vertrag bei OKC Anfang Juli verlängert. Laut Medienberichten erhält der „Big Man“ bis 2029 rund 75 Millionen Dollar. „Es ist natürlich immer noch viel Geld“, so Hartenstein, „aber es ist eben schon eine Gehaltskürzung, die ich für das Team in Kauf nehmen musste.“

Hartenstein steht im deutschen Aufgebot für den Supercup in Hamburg (21./22. August) und das kommende Spiel in der WM-Qualifikation gegen die Niederlande in Köln (27. August). Es werden seine ersten Einsätze im Nationaltrikot seit Februar 2018 sein. „Ich bin sehr froh, wieder dabei zu sein“, so Hartenstein. „Ich wollte eigentlich in den letzten zwei Jahren schon spielen.“

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Vorher sei das anders gewesen. „Ich bin da immer ehrlich: In den ersten vier, fünf Jahren musste ich mich in der NBA beweisen. Da war es mir wichtig, was die Teams denken und wie ich mich dort etablieren kann. Es hieß oft, ich solle lieber dableiben und trainieren“, sagte Hartenstein: „Aber jetzt, wo ich fest in der NBA etabliert bin und meine Rolle gefunden habe, wollte ich immer spielen und etwas zurückgeben.“ (kk/sid)