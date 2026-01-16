Nowitzki als Klub-Boss in der NBA? Basketball-Legende hat seine Meinung geändert

Dirk Nowitzki als General Manager in der NBA? Das kann sich das deutsche Basketballidol nicht vorstellen. „Die GM-Rolle ist für mich im Moment kein Thema“, stellte der Würzburger am Rande des „Berlin Games“ zwischen Orlando Magic und den Memphis Grizzlies klar.

Früher habe das durchaus anders ausgesehen. „Ich dachte immer, wenn ich aufhöre, dass ich sofort ins Management einsteige bei den Mavericks“, erklärte Nowitzki. Er sei schließlich zuvor noch als Profi beim NBA-Draft (Talenteverteilung) für Dallas immer „im War Room gewesen, war so ein bisschen involviert in ein paar Sachen. Ich dachte, das ist für mich der nächste Schritt. Je länger ich jetzt draußen bin, muss ich nicht sagen, dass mich das riesig interessiert.“

Nowitzki: „Ich mag mein Leben“

Nach dem Aus für den heftig kritisierten General Manager Nico Harrison bei den Mavericks Anfang November 2025 war Nowitzki in US-Medien als möglicher Nachfolgekandidat gehandelt worden. Derzeit arbeitet der 47-Jährige als TV-Experte für Prime Video.

„Ich mag mein Leben gerade“, so Nowitzki, „wo was los ist, ich aber auch viel Zeit noch für die Familie habe. Und die Kids sind noch einigermaßen klein.“ GMs hätten dagegen einen „Full-Time-Job, das ist 24/7“, sagte Nowitzki. (sid/lam)