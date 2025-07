„Notlage“: Tour de France von Virus in einer Rinderherde gestoppt

Ein Virus in einer Rinderherde in den französischen Alpen beschert den Fahrern im Endspurt der Tour de France eine möglicherweise willkommene Erleichterung. Die Etappe von Albertville nach La Plagne am Freitag wurde von 129,9 auf 95 km verkürzt, der Anstieg zum Col des Saisies wird ausgelassen. Florian Lipowitz und Co. dürfen sogar länger schlafen, der Start erfolgt eine Stunde später als geplant um 14.30 Uhr.

Der Ausbruch der Krankheit in der Region Auvergne-Rhône-Alpes erfordert die Keulung der Rinder, „angesichts der Notlage der betroffenen Landwirte“ sei daher in Absprache mit den Behörden die Entscheidung gefallen, die Strecke der 19. Etappe zu ändern.

Schafft Lipowitz bei der Tour de France den 3. Platz?

Der Abschnitt mag nun zwar noch kürzer ausfallen, schmerzhaft dürfte er aber dennoch werden. Zwei der Anstiege zählen zur höchsten Kategorie. Der Schlussanstieg nach La Plagne ist 19,1 km lang und im Schnitt 7,2 Prozent steil. Wer Positionen in der Gesamtwertung gutmachen will, bekommt seine letzte große Chance.

Das Podium wird nach der finalen Bergetappe weitgehend feststehen. Lipowitz (Ulm) liegt derzeit auf Rang drei, hat aber nur noch 22 Sekunden Vorsprung auf Verfolger Oscar Onley. (sid/luz)