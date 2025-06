Not-Operation nach Motorrad-Unfall: Große Sorge um Basketball-Legende Vlade Divac

Der 2,16 Meter große Center war einer der ersten europäischen Basketball-Weltstars. In Montenegro stürzte der 57-Jährige von seinem Motorrad, nun melden sich die Ärzte zu Wort.

Der frühere jugoslawische NBA-Center Vlade Divac hat sich bei einem Motorradunfall in Montenegro die Hüfte gebrochen. Der 57-jährige Serbe musste sich einer Notoperation unterziehen, wie das Krankenhaus in der Stadt Risan mitteilte. Nach Angaben der Ärzte erlitt Divac eine Fraktur und bekam eine künstliche Hüfte implantiert.

Divac befindet sich in einem stabilen Zustand

„Er befindet sich in einem stabilen allgemeinen und körperlichen Zustand und steht unter sorgfältiger Aufsicht des medizinischen Personals“, sagte Ljubica Mitrovic, eine Sprecherin des Krankenhauses. Der Unfall ereignete sich am Donnerstag, als Divac auf einer Straße in der Nähe der montenegrinischen Adriaküste von seinem Motorrad stürzte.

Divac war während seiner aktiven Zeit einer der ersten europäischen Basketball-Weltstars, gewann 1988 eine olympische Silbermedaille mit Jugoslawien und eine weitere mit Serbien und Montenegro acht Jahre später. Er wurde auch zweimal Weltmeister. In der NBA spielte der 2,16 Meter große Center 16 Saisons für die Los Angeles Lakers, Charlotte Hornets und Sacramento Kings. (dpa/vb)