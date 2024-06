Niemand war so torgefährlich wie er: DEL-Rekordspieler Berezin stirbt mit 52 Jahren

Der frühere Eishockeystar Sergej Berezin ist tot. Wie die Nordamerikanische Hockey-Liga (NHL) und Ex-Klub Toronto Maple Leafs mitteilten, starb der 52 Jahre alte Russe bereits am Mittwoch. Zur Todesursache gab es keine Angaben.

Berezin spielte von 1994 bis 1996 in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für die Kölner Haie, mit denen er auch deutscher Meister wurde. In seiner ersten Saison erzielte der Flügelstürmer in 61 Partien 55 Tore und gab 27 Vorlagen.

Sergej Berezin erzielte DEL-Bestwert

Diesen Wert toppte er im zweiten Jahr mit 62 Treffern und 40 Assists in 59 Partien – bis heute Bestwert in der DEL. In beiden Spielzeiten wurde Berezin zum Spieler des Jahres gewählt.

Danach wechselte er in die NHL, wo er unter anderem für Toronto, Phoenix, Montréal, Chicago und Washington über 550 Spiele bestritt und 316 Scorerpunkte erzielte. In der Heimat bei ZSKA Moskau beendete Berezin 2004 seine Karriere. Mit der Nationalmannschaft nahm er an vier Weltmeisterschaften und einmal an Olympischen Spielen teil. (aw/dpa)