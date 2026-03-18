Olympia mit 50 Jahren? Football-Legende Brady heizt Debatte an

Mit 50 Jahren zu den Olympischen Spielen in Los Angeles? Für den einstigen Football-Star Tom Brady ist die Idee zumindest einen Gedanken wert. „Ich würde niemals nie sagen“, erklärte Brady laut der offiziellen NFL-Website in der Sendung „Good Morning America“ zur Option, im Flag Football an den Start zu gehen.

Brady, der sieben Mal den Super Bowl gewann, hatte seine Profi-Karriere 2023 beendet. Doch der mittlerweile 48-Jährige ist weiter aktiv und nimmt am 21. März am „Fanatics Flag Football Classic“ teil, einer Veranstaltung, die aufgrund des Krieges im Iran von Saudi-Arabien nach Los Angeles verlegt wurde.

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Dabei soll Flag Football, das in L.A. 2028 erstmals olympisch sein wird, promotet werden. Dass es dann in rund zwei Jahren zum Auftritt von Brady bei den Sommerspielen kommt, hält der einstige Topstar selbst aber für „unwahrscheinlich“. (sid/vb)