Claudia Pechstein ist neue Bundestrainerin im Eisschnelllauf – und kann sich auch einen Wechsel in die Politik vorstellen.

Claudia Pechstein kann sich vorstellen, neue Sportstaatsministerin zu werden. picture alliance / ZB | Thomas Schulze

Claudia Pechstein ist seit Anfang August Bundestrainerin im Eisschnelllauf. Doch die fünfmalige Olympiasiegerin kann sich auch einen Wechsel in die Politik vorstellen – und bringt sich für ein Gespräch mit Bundeskanzler Friedrich Merz ins Spiel.

Claudia Pechstein könnte sich einen Wechsel in die Sportpolitik vorstellen. Die neue Eisschnelllauf-Bundestrainerin schließt nicht aus, Staatsministerin für Sport und Ehrenamt zu werden.

Claudia Pechstein offen für Amt als Sportstaatsministerin

Anzeige

„Ich brenne gerade für meine neue Aufgabe, da steckt mein ganzes Herzblut drin. Aber wer mich kennt, weiß: Ich habe mich nie versteckt, wenn es darum ging, Verantwortung zu übernehmen“, sagte Pechstein der „Bild am Sonntag“.

Die WochenMOPO 35/26 Die WochenMOPO – ab Freitag neu und überall, wo es Zeitungen gibt! • Rassismus: „Ich habe jeden Tag Angst, meinen Sohn in die Schule zu schicken“

• Nach Tod von beliebtem Gastronom: „Wir machen weiter – für unseren Sohn“

• Hamburger Fotograf: Darum wurde ich zum Nacktmodell

• 32 Seiten Rätsel und Kultur: Ausblick auf die „Theaternacht“

• 16 Seiten Sport: HSV-Keeper spricht Klartext, Stimmung beim FC St. Pauli im Keller

Auf die Frage, ob sie als Staatsministerin für Sport und Ehrenamt zur Verfügung stehen würde, zeigte sich Pechstein grundsätzlich offen. Politische Erfahrung hat die 54-Jährige bereits gesammelt.

Anzeige

Pechstein scheiterte als CDU-Direktkandidatin bei der Bundestagswahl

2021 kandidierte sie für die CDU für den Bundestag. Als Direktkandidatin im Berliner Wahlkreis Treptow-Köpenick scheiterte sie allerdings.

Anzeige

Die Position im Sportstaatsministerium ist derzeit vakant. Christiane Schenderlein (CDU) musste Ende Juli nach nur 14 Monaten in dem neu geschaffenen Amt gehen und wechselte als parlamentarische Staatssekretärin ins Gesundheitsministerium.

Claudia Pechstein würde Gespräch mit Merz nicht ablehnen

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hat bislang noch keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger benannt. In der öffentlichen Debatte werden derzeit keine konkreten Kandidaten gehandelt – auch Pechsteins Name nicht.

Pechstein selbst formuliert ihre Bereitschaft deutlich. „Wenn der Bundeskanzler der Überzeugung ist, dass jemand wie ich den deutschen Sport auf politischer Ebene nach vorn bringen kann, dann würde ich mich einem solchen Gespräch selbstverständlich nicht verschließen“, sagte sie.

Pechstein ist neue Bundestrainerin im Eisschnelllauf

Dabei hat die fünfmalige Olympiasiegerin gerade erst einen neuen Job übernommen. Seit dem 1. August ist Pechstein bei der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG) fest als Bundestrainerin in der Disziplin Allround tätig.

Die Lebensgefährtin von DESG-Präsident Matthias Große folgte auf Alexis Contin. Der soll in seiner Heimat die Entwicklung der Nationalmannschaft mit Blick auf die Winterspiele 2030 in Frankreich fördern.

Claudia Pechstein übernimmt in schwieriger Phase

Contin hatte bei den Winterspielen in Mailand unfreiwillig im Mittelpunkt gestanden. Eisschnellläufer Fridtjof Petzold hatte ein gestörtes Verhältnis zu ihm angeprangert.

Auch sportlich steckt das deutsche Eisschnelllaufen in einer schwierigen Phase. Die DESG blieb bei Olympia in Italien im Winter ohne Medaille – bereits zum vierten Mal in Folge.

Dem Eisschnelllauf drohen im finanziellen Bereich Kürzungen

Bei der sogenannten Potenzialanalyse Potas schnitten die einst erfolgreichen deutschen Eisschnellläuferinnen und Eisschnellläufer ebenfalls schwach ab. Der Bereich Eisschnelllauf Männer belegte unter 38 Disziplingruppen Rang 23, der Bereich der Frauen sogar nur Platz 26.

Mit Potas sollen die Fördergelder des Bundes stärker nach Erfolgserwartungen und Medaillenchancen verteilt werden.

Claudia Pechstein verteidigt geplante Strukturreform

Auch die von Pechsteins Lebensgefährten Matthias Große angeführte DESG-Spitze stand zuletzt immer wieder in der Kritik. Unter anderem ist eine Strukturreform geplant.

Pechstein unterstützt diese Pläne. Auf Vorwürfe der Vetternwirtschaft wegen ihrer Beziehung zu Große reagiert sie gelassen.

„Es gibt die, die sagen: ,Mensch, klasse‘, und es gibt die, die was dagegen haben, egal was wir tun. Doch die sollten mal lieber vor ihrer eigenen Haustür kehren“, sagte Pechstein. (dpa/mp)