„Ich bin ein Mädchen“: Boxerin Khelif stimmt Geschlechtstest für Olympia zu

Box-Olympiasiegerin Imane Khelif hat sich vor den Spielen 2024 in Paris einer Hormonbehandlungen unterzogen, um ihren Testosteronspiegel zu senken. Gleichzeitig beteuerte die Algerierin in einem Interview mit der französischen Sportzeitung „L’Equipe“, dass sie nicht „transgender“ sei.

„Ich bin ein Mädchen. Ich wurde als Mädchen erzogen, ich bin als Mädchen aufgewachsen, die Menschen in meinem Dorf haben mich immer als Mädchen gekannt“, sagte Khelif. Nach eigenen Angaben besitzt sie das SRY-Gen. Dieses weist auf das Vorhandensein des Y-Chromosoms hin, das als Indikator für das biologische Geschlecht dient. „Wir haben alle eine unterschiedliche Genetik“, sagte Khelif: „Meine Verschiedenheit ist natürlich. So bin ich. Ich habe nichts getan, um zu ändern, wie die Natur mich gemacht hat.“

Geschlechtstest nötig für Teilnahme bei Olympia 2028

Khelif stand wie die Taiwanesin Lin Yuting bei den Spielen in Paris im Zentrum einer Geschlechterdebatte. Sie will dem neu eingeführten Geschlechtstest des Amateur-Weltverbands World Boxing zustimmen, um bei den Spielen 2028 in Los Angeles teilnehmen zu dürfen.

„Ich habe damit kein Problem“, sagte die 26-Jährige, die seit Paris an keinem Wettkampf teilgenommen hat: „Ich habe diesen Test schon gemacht. Ich habe World Boxing kontaktiert. Ich habe ihnen meine medizinischen Unterlagen und meine Hormontests geschickt. Aber ich habe keine Antwort erhalten. Ich verstecke mich nicht, ich lehne die Tests nicht ab.“ (sid/ea)