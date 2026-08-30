Nach Platz sechs bei der WM ist für Janneke Schopman Schluss. Nach der Entlassung der Hockey-Bundestrainerin kritisieren Hamburger Ex-Nationalspielerinnen den Verband.

Schon nach dem geplatzten Traum vom WM-Halbfinale am vergangenen Samstag war die Enttäuschung bei den deutschen Hockey-Frauen groß - der noch größere Paukenschlag folgte aber erst eine Woche später: Janneke Schopman ist nicht länger Trainerin der Nationalmannschaft. Die Entscheidung des Deutschen Hockey-Bundes (DHB), die Niederländerin „mit sofortiger Wirkung von ihren Aufgaben“ zu entbinden, stößt allen voran bei ehemaligen Spielerinnen auf Unverständnis.

Dies so kurzfristig vor der Olympia-Qualifikation in einem Jahr zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Charlotte Stapenhorst

„Man nimmt der Mannschaft den letzten Abend des Turniers. Der ist ganz wichtig“, sagte die Hamburger Ex-Nationalspielerin Anne Schröder bei MagentaTV: „Das ist ein ungünstiger Zeitpunkt für eine Mannschaft, die gerade im Prozess ist.“ Ihre ehemalige Teamkollegin Charlotte Stapenhorst stimmte zu: „Dies so kurzfristig vor der Olympia-Qualifikation in einem Jahr zu machen, ist für mich nicht nachvollziehbar.“

Stapenhorst übt scharfe Kritik am Verband

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Die Stürmerin, die mit dem UHC Hamburg drei Meistertitel auf dem Feld feierte, ging noch weiter. Die 179‑malige Nationalspielerin sieht das Problem auch bei der Verbandsspitze des DHB: „Du kannst nicht eine Trainerin aus dem Ausland holen und in eine deutsche Struktur werfen und sagen: Viel Erfolg! Und dann nach einem Dreivierteljahr sagen: ,So stellen wir uns das aber nicht vor.' Wir müssen endlich anfangen, mit uns selbst ins Gericht zu gehen.“

Anne Schröder (v.l.), Marie Mävers und Charlotte Stapenhorst gewannen bei den Olympischen Spielen 2016 Bronze im Feldhockey. IMAGO / Tischler

Die Platzierung bei der WM ist zweitrangig. Martin Schultze

Der DHB begründete seine Entscheidung mit einer mangelnden Entwicklung. Schopman habe „die Mannschaft top entwickelt“, sagte Sportdirektor Martin Schultze, jedoch „ging diese Entwicklung nicht mehr so weiter. Wir waren schon länger im Austausch mit ihr über diese Themen und hatten uns bereits im März zusammengesetzt. Deshalb haben wir so gehandelt. Die Platzierung bei der WM ist zweitrangig“.

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Schopman gewann als Spielerin alle großen Titel

Die 48-Jährige hatte im November 2024 den Job von Valentin Altenburg übernommen, der sein Amt nach den Olympischen Spielen in Paris niedergelegt hatte. Schopman holte mit dem Team Silber bei der EM 2025. Bei der am Samstag endenden WM hatte die DHB-Auswahl das Halbfinale mit Platz drei in der Zwischenrunde knapp verpasst und war nach der 1:3-Niederlage im Platzierungsspiel gegen Indien Sechster geworden.

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Schopman blickt selbst auf eine erfolgreiche Hockeykarriere zurück. Als Spielerin gewann sie mit den Niederlanden unter anderem Gold bei den Olympischen Spielen 2008 sowie mehrere Welt- und Europameistertitel. Nach ihrer aktiven Laufbahn arbeitete sie zunächst im niederländischen Hockey, bevor sie unter anderem die indische Frauen-Nationalmannschaft übernahm. Über eine mögliche Nachfolge machte der DHB noch keine Angaben. (sid/mkw)