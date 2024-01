„Nicht ganz einfach“: Neu-Papa Kai Häfner zwischen Medaillen-Hunger und Heimweh

Sie haben das, was sie immer wollten. Deutschlands Handballer spielen und kämpfen bei der Heim-EM am Finalwochenende um Medaillen. Doch ein Spieler im Team ist hin- und hergerissen. Je länger im Turnier desto besser? Kai Häfner würde das sicher bejahen – aber nicht ohne Bauchschmerzen. Er hat einen emotional schwierigen Spagat zu bewältigen.

Der Rückraumspieler des TVB Stuttgart ist während der EM zum zweiten Mal Vater geworden, war in der Vorrunde kurzfristig aus dem deutschen Quartier in Berlin abgereist, um im heimischen Schwäbisch Gmünd bei seiner Frau Saskia und der Geburt dabei zu sein. Sohn Levi (3) bekam einen kleinen Bruder, Matti.

Der 34-Jährige verpasste das zweite Vorrundenspiel gegen Nordmazedonien am 14. Januar, kehrte aber zum Kracher gegen Frankreich zwei Tage später wieder zurück. Seitdem hat er seinen neugeborenen Sohn nicht mehr „live“ gesehen – nur per Video-Anruf aus dem aktuellen WM-Quartier in Köln.

Es ist ein Spagat zwischen Spielvorbereitung, Fokus und Wettkampf auf der einen Seite und den Gedanken an die Familie zu Hause auf der anderen.

„Das ist nicht ganz so einfach, muss ich ehrlich sagen“, bekennt Häfner auf MOPO-Nachfrage ganz offen. „Sehr viele Gedanken, sehr viel Kopf. Es gibt zum Glück Facetime. Es gibt aber auch schwierige Momente und auch Tage.“ Es braucht nicht allzu viel Empathie, um das nachvollziehen zu können.

Häfner und die Sehnsucht nach der Familie

Ob er das Gefühl habe, zugleich am richtigen und falschen Ort zu sein? „Korrekt, ja“, antwortet der spielstarke Linkshänder, einer von noch vier Europameistern von 2016 im aktuellen deutschen EM-Team. Zwei Worte. Die Bände sprechen.

Mit jedem Tag wächst die Sehnsucht. Das Ende der Zerreißprobe ist jetzt aber absehbar. Am Finalwochenende gilt der Fokus noch einmal ganz klar dem Handball: dem Halbfinale gegen Topfavorit Dänemark und dann entweder dem Finale am Sonntag oder dem Spiel um Platz drei und Bronze.

Häfner will am Tag eins nach der EM ein besonderes Geschenk für die Familie mit nach Hause bringen. Um den Hals.