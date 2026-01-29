„Nicht ausblenden“: Becker sieht vor Zverevs Kracher gegen Alcaraz eine Gefahr

Zwei spielfreie Tage vor dem Kracherhalbfinale gegen Carlos Alcaraz? Laut Boris Becker könnte die längere Pause für Alexander Zverev bei den Australian Open eine zusätzliche mentale Herausforderung darstellen.

„Jetzt kann es ein Nachteil sein, weil er natürlich anfängt, nachzudenken. Sein großer Traum ist natürlich, ein Grand-Slam-Turnier zu gewinnen“, sagte Becker bei Eurosport.

Becker: „Was macht der Kopf, das ist für mich die Frage“

Zverev war am Dienstag mit einem überzeugenden Viersatzsieg gegen den US-Amerikaner Learner Tien zum vierten Mal in die Vorschlussrunde von Melbourne eingezogen. Durch die Halbfinals der Frauen am Donnerstag müssen die deutsche Nummer eins und der Weltranglistenerste Alcaraz einen Tag länger als bei einem Major-Turnier üblich auf ihr nächstes Match warten.

Pünktlich zum Wochenende erhalten Sie von uns alle aktuellen News der Woche rund um den HSV kurz zusammengefasst – direkt per Mail in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Zverev trainierte am Mittwochmorgen (Ortszeit) und wirkte dabei gewohnt entspannt. „Aber du kannst die Gedanken nicht ausblenden: Was passiert, wenn ich gegen Alcaraz am Freitag ran muss“, sagte der zweimalige Turniersieger Becker: „Was macht der Kopf, das ist für mich die Frage.“

Australien-Halbfinale beginnt um 4.30 Uhr deutscher Zeit

Zverev geht als leichter Außenseiter in das Duell mit dem spanischen Ausnahmekönner, auch wenn die Bilanz bei 6:6 steht. „Wir sind im Halbfinale von einem Grand Slam“, sagte Zverev: „Da wird es kein einfaches Spiel geben.“

Das könnte Sie auch interessieren: „Eins der härtesten Dinge“: Zwangspause für Hamburger Tennis-Star Lys

Es wird das erste Halbfinale des Tages sein. Die Partie des deutschen Tennisstars gegen Alcaraz wurde für frühestens 14.30 Uhr Ortszeit angesetzt. Damit beginnt das Match voraussichtlich bereits um 4.30 Uhr deutscher Zeit (Eurosport und HBO Max). (sid/hmg)