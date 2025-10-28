Schlimme Szene: Eishockey-Fan stürzt von der Tribüne – kritischer Zustand

Das NHL-Spiel zwischen den Pittsburgh Penguins und den St. Louis Blues ist von einer Tragödie überschattet worden.

Wie die Penguins mitteilten, stürzte ein Fan vom Oberrang der PPG Paints Arena hinab und wurde nach einer Erstversorgung durch ein Notfallteam in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Die Polizei von Pittsburgh erklärte der „Pittsburgh Post“, der Mann befinde sich in einem kritischen Zustand.

Pittsburgh-Star Crosby reagiert betroffen auf Fan-Unfall

„Unsere Sorge gilt derzeit weiterhin dem Betroffenen und seiner Familie“, schrieben die Penguins. Starspieler Sidney Crosby war nach dem 6:3-Sieg von Pittsburgh in Gedanken ebenfalls bei dem Verunglückten. „Es fühlt sich nicht richtig an, über Punkte zu sprechen, wenn man so etwas hört“, sagte er. „Natürlich sind unsere Gedanken und Gebete bei dieser Person und ihrer Familie, und wir hoffen, dass es ihnen gut geht.“

Im zweiten NHL-Spiel des Abends feierten die Ottawa Senators um einen herausragend aufgelegten Tim Stützle einen ungefährdeten 7:2-Erfolg gegen die Boston Bruins von Trainer Marco Sturm.

Stützle steuerte im letzten Drittel zwei Tore selbst bei und bereitete ein weiteres vor. Während Ottawa den dritten Sieg in Folge einfuhr, kassierten die Bruins die siebte Niederlage aus den vergangenen acht Spielen. (dpa/mp)