Was NFL-Fans zum Start wissen müssen: Taylor, Free-TV, Berlin-Spiel, Favoriten

Die National Football League (NFL) startet in ihre 106. Saison. In der Nacht zu Freitag (2.20 Uhr, RTL live) ist im Auftaktspiel traditionell der Titelverteidiger im Einsatz. Die Philadelphia Eagles treffen als Champion auf die Dallas Cowboys. Die MOPO beantwortet die wichtigsten Fragen für alle Football-Fans in Deutschland.

Wie sieht der Modus aus? Wie gehabt stehen für die 32 Teams in 18 Wochen 17 Hauptrundenspiele auf dem Programm. 14 Mannschaften, je sieben aus der National Football Conference (NFC) und der American Football Conference (AFC), kommen in die Play-offs. Das jeweils beste Team aus AFC und NFC erreicht per Freilos direkt das Viertelfinale (Divisional Play-offs), die übrigen sechs müssen in die Wildcard-Runde (10. bis 12. Januar 2026).

Wo steigt das Finale? Der Super Bowl 60 (LX) findet in Santa Clara/Kalifornien statt, gespielt wird im Levi’s Stadium, Heimstätte der San Francisco 49ers. Kickoff in der Nacht zum 9. Februar ist wie gewohnt um 0.30 Uhr. Es ist erst das zweite Finale in dieser Arena, und wieder ein Jubiläum: Premiere war der Super Bowl 50.

10 Jahre nach dem Super Bowl 50 wird das Finale erneut im Levi's Stadium ausgetragen. imago UPI Photo Zehn Jahre nach dem Super Bowl 50 wird das Finale erneut im Levi’s Stadium ausgetragen.



Wird wieder in Deutschland gespielt? Ja, und es gibt einen neuen Standort. Nach München und Frankfurt ist diesmal Berlin an der Reihe. Am 9. November spielen im Olympiastadion die Indianapolis Colts, früheres Team des Berliners Björn Werner, gegen die Atlanta Falcons. Werner spielte von 2013 bis 2015 als Defensive End für den Klub.

Baltimore Ravens Favorit laut Buchmachern

Wer ist Titelfavorit? Glaubt man den Buchmachern, haben vier Teams besonders gute Karten für den großen Wurf. Ganz oben stehen die Baltimore Ravens um Lamar Jackson, mit dem Ausnahme-Quarterback in seinen Reihen hat es das Team aber noch nie in den Super Bowl geschafft. Ebenfalls hoch gehandelt werden die Buffalo Bills (mit Josh Allen), Champion Philadelphia (mit Jalen Hurts) und die Kansas City Chiefs (mit Patrick Mahomes). Chancen dürften erneut auch die Detroit Lions um den deutsch-amerikanischen Wide Receiver Amon-Ra St. Brown haben.

Was ändert sich? Die Kickoff-Regel wurde erneut verändert. Im Falle eines Touchback, wenn also der Ball nach dem „Anstoß“ nicht gefangen wird, sondern in der Endzone landet, geht der Angriff an der eigenen 35-Yard-Marke los, nicht wie zuletzt an der 30-Yard-Linie. Der zurückzulegende Weg wird damit kürzer. Ab sofort bekommt auch in der Hauptrunde jedes Team in der Overtime mindestens einmal den Ball, das galt bislang nur in den Play-offs.

Nur zwei Deutsche mit Kaderplatz – NFL-Spiel in Berlin

Wie letztes Jahr in München (hier Bayern-Star Jamal Musiala) findet auch dieses Jahr ein NFL Spiel in Deutschland statt, diesmal in Berlin. imago/Rene Schulz Wie letztes Jahr in München (hier Bayern-Star Jamal Musiala) findet auch dieses Jahr ein NFL Spiel in Deutschland statt, diesmal in Berlin.

Wie steht es um die Deutschen? Wieder haben es nur zwei Profis ins 53er-Aufgebot geschafft, dieselben wie im Vorjahr: die Deutsch-Amerikaner St. Brown und Brandon Coleman (Washington Commanders). Gleich sieben Deutsche stehen im Practice Squad, also dem Trainingskader, und haben damit die Chance auf Einsätze. Routinier Jakob Johnson (Houston Texans), Lenny Krieg (Atlanta Falcons), Julius Welschof (Pittsburgh Steelers), Lorenz Metz (Tampa Bay Buccaneers), Maximilian Mang (Indianapolis Colts), Leander Wiegand (New York Jets) und Kilian Zierer (San Francisco 49ers). Wide Receiver Equanimeous St. Brown wird wegen einer Fußverletzung in dieser Saison nicht spielen.

Travis Kelce und Taylor Swift haben sich verlobt

Was läuft abseits des Spielfeldes? Die Romanze zwischen dem dreimaligen Super-Bowl-Gewinner Travis Kelce (Chiefs) und Popstar Taylor Swift: Zuletzt gaben beide kurz vor Saisonbeginn ihre Verlobung bekannt. Einen Hochzeitstermin gibt es (noch) nicht, doch die Beziehung wird der NFL weiter zu (noch) mehr Aufmerksamkeit verhelfen. Natürlich gratulierte die Liga dem Paar bei X.

Wer überträgt? RTL und DAZN halten weiter die TV-Rechte für Deutschland. RTL überträgt sonntags um 19 und 22.25 Uhr jeweils ein Spiel im Free-TV (und im kostenpflichtigen Stream bei RTL+), dazu ein weiteres Spiel um 19 Uhr bei RTL+. Am ersten Sonntag (7. September) sind die Partien zwischen den New England Patriots und den Las Vegas Raiders (19 Uhr) sowie den Seattle Seahawks und den San Francisco 49ers (22.05 Uhr) allerdings bei Nitro zu sehen.

DAZN zeigt um 19 und um 22.25 Uhr jeweils eine Begegnung. Die Spiele am Donnerstag und am Montag sind ebenfalls beim Bezahl-Streaming-Dienst zu sehen. (sid/sd)