Das Football-Fieber steigt wieder: Donnerstagnacht geht es los! Was vor dem Start der NFL-Saison für Fans wichtig ist.

Mit der Neuauflage des vergangenen Super Bowls zwischen den Seattle Seahawks und den New England Patriots (29:13) beginnt am Donnerstag (in der deutschen Nacht zum Freitag, 2.20 Uhr/RTL und Sky) die neue Saison der National Football League (NFL). Die wichtigsten Fragen und Antworten:

Wer ist der große Favorit?

Die Buchmacher in den USA sehen die Los Angeles Rams als den großen Favoriten auf den Sieg im Super Bowl LXI. Gute Chancen werden daneben den Buffalo Bills, den Baltimore Ravens, den Seattle Seahawks und den Kansas City Chiefs eingeräumt. Das 61. Finalspiel der NFL findet am 14. Februar 2027 im SoFi Stadium von Los Angeles statt - zum zweiten Mal nach 2022. Damals gewannen übrigens die Rams gegen die Cincinnati Bengals (23:20).

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Warum sind die LA Rams favorisiert?

Die Mannschaft von Headcoach Sean McVay stand in der vergangenen Saison im Halbfinale, unterlag dort knapp den Seahawks (27:31). Sie hat sich seitdem erheblich verstärkt, unter anderem mit Defensiv-Superstar Myles Garrett: Der 30-Jährige ist ein Spezialist bei der Jagd nach dem Quarterback des Gegners, in der vergangenen Saison gelangen ihm 23 sogenannte Sacks. Zweiter Coup: McVay überredete Defensivspezialist Aaron Donald nach einjähriger Pause zu einem Comeback.

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Aaron Donald feiert dieses Jahr sein Comeback nach einer einjährigen Pause bei dem Rams. (Archivbild) IMAGO / Newscom World

Welche Deutschen spielen in der NFL?

Zahlreiche Deutsche hatten es in die Traingscamps geschafft, in die 53 Mann starken Kader der 30 Teams aber wurden nur drei aufgenommen. Bei Amon-Ra St. Brown (Detroits Lions) und Brandon Coleman (Washington Commanders) war dies zu erwarten, die Houston Texans geben außerdem dem Rheinländer Marlin Klein eine Chance: Der Tight End wurde im Draft an Position 59 ausgewählt.

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Wer sind die Großverdiener?

Die Position des Quarterbacks ist die wichtigste im Football, entsprechend werden die Spielmacher auch bezahlt. Unter den ersten zehn Spielern mit dem höchsten Gehalt in der Saison 2026/27 sind nur Quarterbacks, angeführt von Patrick Mahomes (Kansas City Chiefs), der 63,1 Millionen Dollar kassiert.

Der Top-Verdiener der Saison: Quarterback Patrick Mahomes von den Chiefs. IMAGO/Scott Winters/Icon Sportswire

Es folgen Dak Prescott (Dallas Cowboys/60 Millionen Dollar), Matthew Stafford (Los Angeles Rams), Josh Allen (Buffalo Bills) und Jordan Love (Green Bay Packers/je 55 Millionen Dollar). Bestbezahlter Nicht-Quarterback: Defensiv End Will Anderson (Houston Texans) mit 50 Millionen Dollar.

Auf wen sollte man achten?

Neben den deutschen Spielern: Auf die Chiefs. Star-Quarterback Mahomes, der im Dezember 2025 einen Kreuzbandriss erlitt, soll am Wochenende gegen die Denver Broncos sein Comeback geben - unterstützt wird er von Travis Kelce (36), seit Juli verheiratet mit Pop-Superstar Taylor Swift, der noch eine letzte Saison dranhängt.

Travis Kelce macht noch eine Saison, vermutlich seine Letzte. IMAGO / Marty Jean Louis

Und auf Aaron Rodgers (42). Der Quarterback hat sich von Mike McCarthy, seinem ehemaligen Coach bei den Green Bay Packers (jetzt neu bei den Pittsburgh Steelers), zu einer weiteren gemeinsamen Saison überreden lassen.

Wann wird in Deutschland gespielt?

Das German Game findet in München statt, am 15. November spielt Superstar Amon-Ra St. Brown mit den Lions gegen die New England Patriots. Die NFL trägt in der kommenden Saison insgesamt neun reguläre Saisonspiele außerhalb der USA aus, gleich am Freitag erstmals auch in Australien (Melbourne) - dabei treffen die San Francisco 49ers auf die Rams. Neu im Kalender ist Frankreich (Paris).

Wer überträgt in Deutschland?

Durch die Übernahme von Sky durch die RTL-Gruppe soll das Angebot deutlich ausgeweitet werden. Statt wie bislang vier Einzelspiele sollen bis zu neun Einzelspiele pro Woche live übertragen werden, bei RTL laufen am Sonntag zwei Spiele im Free-TV (19 und 22 Uhr). Sky richtet mit Sky Sport NFL sogar einen eigenen 24/7-Kanal ein. DAZN hat seine Rechte verloren, über die Plattform ist allerdings der NFL Game Pass zubuchbar. (sid/mkw)