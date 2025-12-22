Mitten im Spiel: NFL-Star schlägt nach Fan

Die Pittsburgh Steelers haben durch ein 29:24-Sieg über die Detroit Lions ihre Playoff-Chancen in der NFL verbessert, negativ fiel jedoch Pittsburghs Passempfänger DK Metcalf am Rande des Feldes auf.

Während des zweiten Viertels wurde Metcalf gegen einen gegnerischen Fan handgreiflich. Videoaufnahmen zeigen, wie der Steelers-Akteur mit einem Zuschauer mit blauer Perücke am Tribünenrand spricht, ehe er mit seiner rechten Hand in Richtung Gesicht des Fans schlägt.

Steelers-Star Metcalf droht jetzt eine Strafe

„Ich habe von dem Vorfall gehört, aber nichts davon gesehen. Ich hatte auch noch nicht die Gelegenheit, mit DK zu sprechen, sodass ich mich nicht dazu äußern möchte“, sagte Steelers-Cheftrainer Mike Tomlin nach der Partie.

Die NFL hat sich zu Metcalfs Aktion noch nicht geäußert, womit abzuwarten bleibt, ob dem Steelers-Passempfänger eine Strafe droht.

Der Deutsch-Amerikaner Amon-Ra St. Brown und seine Lions haben derweil nach der Niederlage nur noch eine minimale Chance auf den Einzug in die Playoffs der NFL. Detroit (8 Siege/7 Niederlagen) muss die beiden verbleibenden Spiele gewinnen und auf zwei Niederlagen der Green Bay Packers (9/5/1 Unentschieden) hoffen, um sich die letzte Wild Card in der National Football Conference (NFC) zu sichern.

NFL: Bittere Niederlage für Amon-Ra St. Brown und Lions

St. Brown war gleich in beide Schlüsselszenen in den letzten 22 Sekunden des Duells mit Steelers verwickelt. In der letzten Sekunde fing er einen Pass von Quarterback Jared Goff, der den „Rückpass“ seines eingekeilten Wide Receivers in die Endzone trug. Nach minutenlanger Beratung aber entschieden die Schiedsrichter, dass St. Brown ein Offensivfoul begangen hatte. Sekunden zuvor hatte der Deutsch-Amerikaner einen Pass von Goff in der Endzone gefangen, bei diesem Spielzug aber entschieden die Referees auf ein Foul von St. Browns Teamkollegen Isaac TeSlaa.

Durch die Niederlage der Lions stehen die Chicago Bears als Sieger der NFC North Division fest, zugleich sind die San Francisco 49ers aus der NFC West sicher in den Pla-offs. Die Lions haben dagegen nur noch eine minimale Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde. „Wir kennen die Prozentsätze“, sagte Goff, der zwei seiner drei Touchdown-Pässe im vierten Viertel warf. „Wir wissen, dass wir nicht ausgeschieden sind. Wir wissen, dass einige Dinge zu unseren Gunsten laufen müssen.“

(dpa/lam)