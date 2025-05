Premiere für zwölf Millionen! Deutsche Stadt begrüßt wertvollste Liga der Welt

Mit dem Duell zwischen dem zweimaligen Superbowl-Champion Indianapolis Colts und den Atlanta Falcons erlebt Berlin sein erstes NFL-Hauptrundenspiel überhaupt. Das sogenannte Deutschland Game steigt am 9. November im Olympiastadion. Das bestätigte die nordamerikanische Football-Liga am Nachmittag.

Dass die Colts zwei Jahre nach ihrem Gastspiel in Frankfurt (10:6 gegen die New England Patriots) wieder nach Deutschland zurückkehren und als Heimteam auftreten, hatte die NFL bereits im Januar verkündet. Atlanta spielt erstmals hierzulande. Der Ticketverkauf soll in den nächsten Wochen starten.

Nach Spielen in München und Frankfurt: NFL bald in Berlin

Für die Football-Liga ist es das insgesamt fünfte Regular-Season-Spiel auf deutschem Boden. Seit 2022 ist Deutschland im Rahmen der International Series Austragungsort für NFL-Partien. Nach je zwei Spielen in München und Frankfurt geht es nun in die Hauptstadt. Deutschlands NFL-Chef Alexander Steinforth hatte von einem „historischen Moment“ gesprochen. Berlin war bereits in den 90ern Gastgeber von Vorbereitungsspielen.

Moderatorin Jana Wosnitza sowie die Experten Sebastian Vollmer und Björn Werner (v.l.) begleiteten die NFL-Spiele zuletzt für RTL. IMAGO / Schüler Moderatorin Jana Wosnitza sowie die Experten Sebastian Vollmer und Björn Werner (v.l.) begleiteten die NFL-Spiele zuletzt für RTL.

Das Spiel zwischen den Colts und den Falcons wird nicht das Einzige in der deutschen Hauptstadt bleiben. Bis zu drei Spiele werden in der bis 2029 ausgelegten Zusammenarbeit im Olympiastadion stattfinden.

Der NFL-Deal kostet Berlin nach Angaben des Senats rund 12,5 Millionen Euro. Die Investition soll durch die vielen Besucher nachhaltige Impulse für den Tourismus setzen. Sportsenatorin Iris Spranger hatte auf Wertschöpfungen der Spiele in München (70 Millionen Euro) und Frankfurt (110 Millionen) verwiesen.

Colts-Profi Mang könnte in Berlin ein Heimspiel austragen

Für den Brandenburger Footballprofi Maximilian Mang könnte die Partie im November zu einem Heimspiel werden. Der Tight End hatte vor wenigen Tagen einen Vertrag unterschrieben. Der 25-Jährige ist nach Marcel Dabo der zweite Deutsche im Aufgebot der Colts.

Auch bei den Falcons spielen in Kicker Lenny Krieg und Offensiv Tackle Kilian Zierer zwei Deutsche. „Es ist wahrscheinlich das deutscheste Spiel, was wir bis dato auf deutschem Boden hatten – oder das deutschsprachigste“, sagte Steinforth. (dpa/abl)