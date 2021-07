Neunter Siege in Folge: Kiel deklassiert Löwen im Bundesliga-Titelkampf

Big Points im Meisterkampf, Rückenwind vor dem Königsklassen-Showdown: Der THW Kiel hat im Bundesliga-Topspiel gegen die Rhein-Neckar Löwen die Muskeln spielen lassen und reichlich Selbstvertrauen für das bevorstehende Finalturnier in der Champions League gesammelt. Der Handball-Rekordmeister deklassierte die Mannheimer mit 32:23 (15:11) und schob sich in der Tabelle am Kontrahenten vorbei auf Rang zwei.

Kiel bleibt durch den neunten Sieg hintereinander bei zwei Minuspunkten, die Löwen haben nun sieben. „Wir wollten unbedingt gewinnen und haben alles reingeworfen“, sagte Kiels Nationalspieler Patrick Wiencek bei Sky: „Jetzt haben wir ein Großereignis vor uns. So ein Sieg pusht uns.“ In der kommenden Woche greift der THW, bei dem Niclas Ekberg mit neun Treffern bester Schütze war, beim Final Four in der Königsklasse nach Europas Handball-Krone.

THW Kiel erteilt Rhein-Neckar-Löwen eine „Lehrstunde“

Bei den Löwen traf Nationalmannschaftskapitän Uwe Gensheimer am häufigsten (7 Tore). Für das Team von Martin Schwalb war es das dritte sieglose Ligaspiel binnen elf Tagen – und ein schwerer Rückschlag im Meisterrennen. „Das war stark, ein Statement des THW“, sagte Schwalb und monierte bei seiner Mannschaft „zu viele Fehler. Wir haben verdient verloren.“ Und Löwen-Kapitän Andy Schmid konstatierte: „Das war in den letzten 20 Minuten eine Lehrstunde.“

Das könnte Sie auch interessieren: Offizieller Experten-Bericht zum Tod von Maradona

„Wir wollen jetzt da weitermachen, wo wir aufgehört haben“, hatte THW-Trainer Filip Jicha vor der Partie angekündigt – und seine Spieler enttäuschten ihn nicht.

Ex-HSV-Handball-Trainer Martin Schwalb coacht die Rhein-Neckar-Löwen seit Februar 2020 – und ärgert sich über die Niederlage gegen Kiel. dpa Foto:

Trotz einiger (teils coronabedingter) Ausfälle bestach Kiel durch sein variables und geduldiges Angriffsspiel und siegte hoch verdient.

Ex-HSV-Handball-Star: Domagoj Duvnjak wird nach Corona-Infektion geschont

Ohne ihren Kapitän Domagoj Duvnjak, der nach einer Corona-Infektion fast über die gesamte Spielzeit geschont wurde, begannen die Kieler konzentriert und dominierten das Spiel von Beginn an. Während bei den Löwen zunächst praktisch nur Gensheimer Torgefahr ausstrahlte, spielte der THW routiniert seinen Stiefel runter und baute seine Führung bis zur Pause auf vier Treffer aus.

Das könnte Sie auch interessieren: Geisterspiel statt gigantisches Weihnachtsspiel

Auch im zweiten Abschnitt ließen die Kieler, bei denen Malte Voigt auf Linksaußen (7 Treffer) ein starkes Debüt gab, den Gegner nicht recht zur Entfaltung kommen. Hinten blockten die THW-Stars um die Nationalspieler Hendrik Pekeler und Wiencek einen Wurf nach dem anderen und vorn trafen Sander Sagosen und Co. immer dann, wenn es eng zu werden drohte.

Keine Pause: THW Kiel spielt ab Montag Champions League

Nach einer Dreiviertelstunde führten die Gastgeber erstmals mit fünf Toren (23:18), ließen fortan nichts mehr anbrennen – und sparten am Ende sogar ein paar Körner für den Königsklassen-Showdown am Montag und Dienstag in Köln. (sid/fbo)