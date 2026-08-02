Tennis-Sensation in Memphis: Die erst 16 Jahre alte Kristina Liutova steht bei ihrem ersten WTA-Turnier direkt im Finale. Mit einem Sieg könnte die Russin ihre „Wunderreise“ krönen – und in der Weltrangliste weiter nach oben springen.

Am Samstagabend besiegte die Russin im Halbfinale von Memphis/Tennessee die US-Amerikanerin Elvina Kalieva mit 7:5, 6:1. Im Finale am Sonntag trifft die Weltranglisten-229. auf die um 115 Positionen besser platzierte Tschechin Darja Vidmanová.

Liutova, die ihre Woche bei ihrem ersten Auftritt auf der WTA-Tour überhaupt als „Wunderreise“ bezeichnete, ist die jüngste Spielerin in einem WTA-Finale seit der US-Amerikanerin Coco Gauff in Linz/Österreich im Jahr 2019. Durch den Finaleinzug verbessert sich die Teenagerin in der Weltrangliste auf Platz 154. Bei einem Finalsieg würde sie sogar bis auf Rang 125 springen.

Liutova hatte in der ersten Runde von der Aufgabe der an Nummer 1 gesetzten Ekaterina Alexandrova aufgrund eines hitzebedingten Schwächeanfalls profitiert. In der zweiten Runde besiegte sie die Australierin Maya Joint in drei Sätzen, bevor sie im Viertelfinale die an Nummer sechs gesetzte US-Amerikanerin Caty McNally mit 6:3, 6:4 ausschaltete. (sid/mkw)