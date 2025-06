Neues Tennis-Traumpaar mit Alcaraz? Emma Raducanu sagt grinsend: „Wir sind…“

Bei der Frage nach Carlos Alcaraz fing Emma Raducanu an zu grinsen. „Wir sind nur gute Freunde”, sagte die Britin in Wimbledon mit einem Lachen – und räumte damit die zahlreichen Spekulationen rund um das Verhältnis der beiden Tennisprofis aus.

Seit der Ankündigung, dass der fünfmalige Grand-Slam-Champion Alcaraz (22) und Raducanu (22) bei den US Open Ende August zusammen im Mixed-Wettbewerb antreten, steht die Gerüchteküche nicht still.

US Open: Emma Raducano und Carlos Alcaraz als Mixed-Duo am Start

Zudem befeuerten die beiden die Spekulationen durch ein gemeinsames Training im All England Club am Freitag. Grund für den Auftritt war aber ein gemeinsamer Sponsor, stellte Raducanu klar. „Wir haben vor New York nur ein bisschen Volleytraining gemacht. Ja, ich freue mich natürlich sehr, mit ihm zu spielen. Ja, wir hatten gestern viel Spaß”, sagte die US-Open-Siegerin von 2021, die zuletzt auch bei einem Match von Alcaraz im Londoner Queen’s Club zugeschaut hatte.

Bei dem reformierten Mixed-Wettbewerb in Flushing Meadows locken das Preisgeld von einer Million Dollar für das Siegerpaar und der neue Modus zahlreiche Stars an. Alcaraz hatte im Nachgang der Ankündigung erklärt, Raducanu für das Turnier angefragt zu haben. „Ich bin total aufgeregt. Ich glaube, es wird großartig“, sagte Alcaraz zuletzt: „Ich werde versuchen, meine Fähigkeiten im Doppel einzubringen. Wir werden versuchen zu gewinnen, aber natürlich wird es richtig, richtig Spaß machen.”