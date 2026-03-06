Neues Handball-Zeitalter im TV: Sender startet mit Kretzschmars Tochter

Die Sendergruppe ProSiebenSat.1 setzt bei ihrer ersten Handball-Sendung aus dem neuen TV-Vertrag auf weibliche Prominenz vor der Kamera. Bei der Übertragung des Länderspiels der deutschen Frauen gegen Slowenien am Sonntag (15 Uhr/ProSieben Maxx und Joyn) moderiert Andrea Kaiser. Als Expertin im Einsatz ist Lucie-Marie Kretzschmar, die Tochter von Handball-Legende Stefan Kretzschmar. Kommentator ist Tobias Schimon.

ProSiebenSat.1 hat zuletzt mehrere Handball-Rechte erworben. Nach dem Kauf der Lizenzen für die wichtigsten Spiele der kommenden drei Handball-Weltmeisterschaften kaufte die Sendergruppe im Januar die Rechte für rund 60 Länderspiele der Männer- und Frauenteams des Deutschen Handball-Bundes (DHB).

Der Kontrakt gilt für die kommenden sechs Jahre. Er gilt für alle Heim-Länderspiele der Frauen und Männer sowie weitere Partien im Ausland. Die erste Übertragung aus diesem umfangreichen Paket ist das Spiel des Vize-Weltmeisters gegen Sloweniens Frauen. Anschließend laufen die beiden Länderspiele der Männer gegen Ägypten am 19. und 22. März bei ProSieben. (dpa/trh)