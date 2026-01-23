mopo plus logo
Eva Lys mit bandagiertem Knie

Eva Lys musste ihren ersten Doppel-Einsatz verletzungsbedingt aufgeben. Foto: IMAGO / Schreyer

Neue Sorgen um Eva Lys: Hamburger Tennis-Star muss aufgeben

Die Knieprobleme bei Eva Lys scheinen doch etwas schlimmer zu sein als zunächst angenommen. Nach ihrem Erstrunden-Aus im Einzel bei den Australian Open musste Deutschlands aktuell beste Tennisspielerin im Doppel bei ihrem ersten Einsatz aufgeben.

In der Partie an der Seite ihrer niederländischen Tennispartnerin Suzan Lamens gegen Marie Bouzkova aus Tschechien und Andreja Klepac aus Slowenien ging Lys beim Stand von 0:5 vom Platz.

Lys spielt seit dem United Cup mit Knie-Verband

Im Einzel hatte Lys am Dienstag in drei Sätzen gegen die Rumänin Sorana Cirstea verloren und danach erklärt, sie sei wegen Problemen am Knie nur bei 70 Prozent ihres Leistungsvermögens gewesen. Die Hamburgerin hatte sich die Verletzung im ersten Spiel des United Cups in Sydney Anfang des Jahres ausgerechnet in der Partie gegen Lamens zugezogen. Seitdem spielte sie mit einem dicken Verband am Knie.

Nach ihrer Einzelniederlage hatte Lys gesagt, sie gehe nicht davon aus, dass die Verletzung ernster sei. Im Doppel wirkte sie nun aber erneut gehemmt und beendete die Begegnung daher vorzeitig. (sid/hmg)

