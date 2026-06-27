Der frühere Tour de France-Champion war in Bad Liebenstein an der Strecke und sah dort nicht nur den Titelgewinn von Franziska Koch.

Wie schon 2024 tauchte Jan Ullrich auch in diesem Jahr bei den Deutschen Meisterschaften im Radsport auf. Diesmal allerdings nicht als Ehrengast, sondern als Unterstützer seines Sohnes. IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Hilger

Radrennfahrerin Franziska Koch hat im Thüringer Wald ihre bisher starke Saison mit dem dritten deutschen Straßenrad-Meistertitel nacheinander eindrucksvoll bestätigt. Die Gewinnerin von Paris-Roubaix siegte in Anwesenheit von Rad-Idol Jan Ullrich nach den knapp 107 Kilometern rund um die Kleinstadt Bad Liebenstein. Die 25-Jährige hatte am Freitag schon den Zeitfahr-Meistertitel bejubelt.

Koch setzte sich im spannenden Schlusssprint vor Liane Lippert durch. Justyna Czapla, die knapp 65 Kilometer allein vorangefahren war, kam auf Rang drei. Der starke Solo-Ritt wurde erst in der letzten Runde gestoppt. Rennbeobachter Ullrich, einziger deutscher Tour-de-France-Sieger, reiste wegen seines Sohns zu den Titelkämpfen. Dieser nahm am U17-Rennen teil und belegte Rang 16. „Ich habe meinen Sohn verpflegt“, sagte Ullrich dem MDR.

Jan Ullrich unterstützte seinen Sohn im U17-Rennen

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Die Hitze störte den Ex-Profi nicht. „Ich habe das immer ganz gern gemocht“, sagte der 52-Jährige über das Wetter. Trotz der hohen Temperaturen gab es keine großen Änderungen vonseiten der Veranstalter. Lediglich die Verpflegungszonen wurden aufgehoben, das Anreichen von Wasser und Gels war somit überall an der Strecke möglich.

Das Frauen-Rennen konnte allerdings erst etwas später beginnen, da ein Nachwuchsfahrer bei einem Jugendrennen zuvor gestürzt war. Wie eine Sprecherin mitteilte, wurde der junge Mann in ein Krankenhaus gebracht, erlitt aber keine lebensgefährlichen Verletzungen. Am Sonntag (Start 12.45 Uhr) sind die Männer an der Reihe und müssen insgesamt 191,1 Kilometer bewältigen. Im vergangenen Jahr siegte in der Pfalz der Augsburger Georg Zimmermann. (dpa/sil)