Louisa Lippmann hat „turbulente letzte Wochen“ hinter sich. Wie sie in die Zukunft blickt – und was ihr Fernziel ist.

Louisa Lippmann im vergangenen Jahr bei der WM in Australien picture alliance / BEAUTIFUL SPORTS | Peter Weber

Auch Louisa Lippmann ist bei den Finals in Hannover dabei – mit neuer Partnerin und in einem neuen Format. Die 31-jährige Beachvolleyballerin, die 2024 mit HSV-Olympiasiegerin Laura Ludwig bei den Spielen in Paris dabei war, hat „turbulente letzte Wochen“ hinter sich, wie sie der MOPO bei einem doppelten Espresso verrät.

Nach zwei Jahren endete die sportliche Partnerschaft mit Linda Bock im Sommer, das Duo geht getrennte Wege im Sand. Neu an Lippmanns Seite ist die 25-jährige Melanie Paul. Auf dem Hannoveraner Opernplatz geben die beiden ihr Debüt.

Beachvolleyball: Lippmann und Paul in gemischten Viererteams

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„Für uns ist es eine tolle Möglichkeit, in der neuen Teamkonstellation zu spielen, ohne dass es schon um Weltranglistenpunkte geht“, sagt Lippmann und führt aus: „Am Ende ist es eine sportliche Entscheidung gewesen. Melanie hat sich hochgespielt und ist eine der besten Abwehrspielerinnen in Deutschland.“

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Auch der Wettbewerb, in dem Lippmann und Paul antreten, feiert seine Premiere. Vier gemischte Viererteams spielen um den Titel eines deutschen Klubmeisters im Beachvolleyball. Zunächst gibt es die klassischen Zwei-gegen-Zwei-Duelle bei Frauen und Männern. Steht es danach 1:1, gehen alle vier Teammitglieder in den Sand und spielen zusammen einen Entscheidungssatz bis 21 Punkte. „Das ist super anstrengend, bei vier Gegnern punktet man einfach nicht so schnell“, sagt Lippmann, die das seltene Vierer-Spiel 2025 im US-amerikanischen Newport kennengelernt hat.

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„Es ist eine richtig gute Möglichkeit, sich zu präsentieren“, freut sich Lippmann darüber, dass ihr Sport zum ersten Mal bei den Finals dabei ist. In den klassischen Beachvolleyball-Disziplinen werden die deutschen Meister erst Ende August in Dortmund gekürt. Dort werden Lippmann/Paul mit mehr gemeinsamer Wettkampferfahrung starten.

Schließlich ist das Fernziel Olympia 2028 in Los Angeles. Klingt noch weit weg, ist für ein frisch formiertes Duo aber auch nicht mehr so lange hin, wenn es um einen der 24 Qualifikationsplätze geht. Um in Long Beach dabei zu sein, braucht es einen langen Atem – fast so wie in Hannover bei einem Entscheidungssatz mit Vierer-Teams.