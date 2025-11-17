„Ich gewinne die WM“: Littler triumphiert – doch die Ansage kommt vom Verlierer

Darts-Weltmeister Luke Littler hat an einem denkwürdigen Finaltag seinen Titel beim Grand Slam of Darts erfolgreich verteidigt. Im Endspiel siegte der 18-Jährige nach einem starken Schlussspurt mit 16:11 gegen seinen Landsmann Luke Humphries, den er nun an der Spitze der Weltrangliste ablösen wird.

Bereits durch den Finaleinzug hatte der jüngere Luke den älteren als Nummer eins der Welt verdrängt. Anschließend legte Littler nach und sicherte sich den Titel zum zweiten Mal in Folge. Für Littler ist es der insgesamt achte Majortitel seiner Karriere, er zog mit Humphries gleich, der 2023 beim Grand Slam, dem drittwichtigsten Turnier des Jahres, gewonnen hatte.

Littler nach Darts-Triumph: „Es war ein komisches Spiel“

„Es war ein komisches Spiel für mich. Aber es war immer klar, dass es ein enges Spiel wird. Ich lag eigentlich lange Zeit nur in Rückstand. Der Gamechanger war das 20. Leg“, sagte Littler nach dem Match. „Cool Hand Luke“, wie Humphries genannt wird, ließ sich von der Wachablösung durch Littler zunächst nicht beirren und lieferte ein enges Duell.

Beim Stand von 11:9 schaffte es dann der Weltmeister, sich erstmals mit zwei Legs abzusetzen, er checkte dabei die 160 Punkte, nachdem Humphries mehrere Darts auf die Doppel ungenutzt ließ. Anschließend war Littler nicht mehr aufzuhalten.

„Ich bin der Beste der Welt“, hatte „The Nuke“ wenige Stunden zuvor nach seinem 16:9-Erfolg im Halbfinale über den Niederländer Danny Noppert gesagt. Humphries hatte das Endspiel nach einem 16:13 gegen den Waliser Gerwyn Price erreicht. Der 30-Jährige zeigte sich nach der Final-Niederlage gegen Littler bereits wieder angriffslustig. „Ich werde die WM gewinnen“, sagte Humphries. (sid/fwe)