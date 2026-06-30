NBA-Hammer! Legende LeBronJames (41) macht weiter – aber nicht bei den Lakers

Der erfolgreichste Punktesammler der Liga spielt seit 2018 für die Lakers, zu welchem Klub er wechselt, steht nicht fest.

Basketball-Superstar LeBron James setzt seine Karriere in der NBA fort - allerdings nicht bei den Los Angeles Lakers!

Der 41-Jährige habe das Team bereits über seine Entscheidung informiert, teilte James' Agent Rich Paul am Dienstag ESPN mit. Auch andere US-Medien berichteten übereinstimmend. Der erfolgreichste Punktesammler der Liga spielt seit 2018 für die Lakers, zu welchem Klub er wechselt, steht nicht fest.

NBA: LeBron James zu den Golden State Warriors?

Anzeige

Laut ESPN wollen die Golden State Warriors mit King James, dessen Vertrag ausgelaufen ist, verhandeln. Beim Ex-Meister würde er an der Seite von Stephen Curry (38) in seine 24. NBA-Saison gehen, mit dem er 2024 in Paris Olympiagold gewonnen hatte. Ab Dienstag 18 Uhr (Ortszeit) dürfen die Teams mit den Free Agents sprechen. Die Lakers verabschiedeten sich schon offiziell von ihrem Superstar:

Nach dem Playoff-Aus im Mai gegen Oklahoma City Thunder hatte James eine Entscheidung offengelassen. „Ich weiß nicht, was die Zukunft für mich bringt“, sagte James damals: „So, wie die Dinge stehen, habe ich viel Zeit, um mich zurückzulehnen.“ Offensichtlich entschied sich der viermalige NBA-Champion für die Fortsetzung seiner einzigartigen Laufbahn.

Anzeige

James spielte für Cleveland, Miami und Los Angeles

Nach Stationen bei den Cleveland Cavaliers (2003-2010 und 2014-2018) und den Miami Heat (2010-2014) holte James 2020 auch mit den Lakers die Meisterschaft. In der vergangenen Saison überzeugte er mit durchschnittlich 20,9 Punkten, 7,2 Punkten und 6,1 Rebounds in der regulären Saison und kam auch in den Playoffs auf ähnliche Werte. Ohne den verletzten Luka Doncic waren die Lakers gegen OKC allerdings chancenlos.

Anzeige

„Ich muss in dieser Liga nichts mehr beweisen. Ich habe alles erreicht, ich habe alles gesehen“, sagte James. Es gehe vielmehr um die Frage, ob er sich „weiterhin voll und ganz dem Prozess hingeben kann, fünfeinhalb Stunden vor einem Spiel in der Arena zu sein“, sagte er. Seine Antwort lautet: Ja! (sid)