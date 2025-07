NBA gibt bekannt: Deutsche Stars kommen nach Berlin

Die Weltmeister Franz und Moritz Wagner bekommen ein Heimspiel, die beste Basketball-Liga der Welt trägt erstmals eine Partie der regulären Saison in Deutschland aus: Wie die NBA am Mittwoch bekannt gab, tritt Orlando Magic um die Wagner-Brüder und ihren Nationalmannschaftskollegen Tristan da Silva am 18. Januar 2026 in der Berliner Uber Arena gegen die Memphis Grizzlies an. Drei Tage später treffen beide Franchises in London erneut aufeinander.

„Dass die Orlando Magic und die NBA ein reguläres Saisonspiel in unserer Heimatstadt Berlin bestreiten, bedeutet uns alles”, wurden die Wagner-Brüder in der Mitteilung der nordamerikanischen Profiliga zitiert: „Als wir hier aufwuchsen, träumten wir von solchen Momenten. Es ist eine große Ehre, Berlin und Deutschland zu vertreten und zu zeigen, wie sehr die Stadt und das Land Basketball lieben. Wir hoffen, dass wir Kinder genauso begeistern können, wie wir es getan haben, als wir Spiele aus der Ferne verfolgten.”

Die NBA wird auch in Zukunft wieder einige Spiele in Europa austragen

Die NBA gab außerdem bekannt, dass sie 2027 in Manchester und Paris sowie 2028 erneut in Berlin und Paris reguläre Saisonspiele austragen wird. Die Termine und teilnehmenden Teams für die Spiele 2027 und 2028 werden vor Beginn der NBA-Saisons 2026/27 beziehungsweise 2027/28 verkündet.

Das könnte Sie auch interessieren: „Sonst brauche ich gar nicht hinzufliegen”: NBA-Star Schröder mit klarer EM-Ansage

NBA-Spiele in Europa haben bereits seit einigen Jahren Tradition, das erste fand 2011 zwischen den Toronto Raptors und den New Jersey Nets (heute Brooklyn Nets) in London statt. (sid/hen)