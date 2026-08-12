Mit gerade mal 19 Jahren ist Darja Varfolomeev bereits ein Star der Leichtathletik. Immer mit dabei: ihre Schildkröte. Auch jetzt, bei der Heim-WM in Frankfurt.

Natürlich wird die Schildkröte auch in der Frankfurter Festhalle mit dabei sein – und dort ihrer gewohnten Aufgabe nachgehen: Mut und Kraft soll sie ihrer Besitzerin, für die es in den kommenden Tagen in Frankfurt am Main um WM-Medaillen geht, spenden.

Die kleine Figur habe sie von ihrem Vater geschenkt bekommen, erzählt Darja Varfolomeev – 2019 sei das gewesen, als die Rhythmische Sportgymnastin im Alter von zwölf Jahren allein von Russland nach Deutschland gezogen war. Seitdem ist die Schildkröte immer an ihrer Seite. Und erfüllt stets ihren Zweck.

Darja Varfolomeev hat die Schildkröte von Papa

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Elf Welt- und sechs Europameistertitel hat Varfolomeev mit gerade einmal 19 Jahren gesammelt, 2024 kürte sie sich in Paris zur Olympiasiegerin. Bei ihren Wettkämpfen habe sie eine ganze Sammlung an Glücksbringern dabei, die Schildkröte aber sei eine der Wichtigsten. „Ein sehr guter Freund von meinem Vater hat sie auch China mitgebracht“, berichtet Varfolomeev, „sie beschützt jeden Wettkampf.“

Auch bei den Heim-Weltmeisterschaften soll sie das tun, am Mittwoch starten in Frankfurt die Qualifikationsdurchgänge. Am Freitag steht das Mehrkampffinale an, am Sonntag die Gerätefinals im Einzel – Varfolomeev geht in vier Wettbewerben als Titelverteidigerin an den Start. Schon jetzt denkt die Gold-Favoritin an die Zeit nach der WM: „Am Dienstag werde ich in den Urlaub fahren. Ich hoffe, ich werde ihn glücklich genießen können.“

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Magdalena Brzeska glaubt fest daran, dass es mit diesem Vorhaben klappt: „Darja ist in einer Topform“, sagte die Olympiateilnehmerin von 1996, die in Frankfurt als offizielle WM-Repräsentantin fungiert, dem SID. Für die Einzelwettbewerbe, in denen für Deutschland auch Lada Pusch und Anastasia Simakova starten, sieht Brzeska jedenfalls beste Titelchancen: „Ich denke schon, dass da die eine oder andere oder vielleicht sogar alle Goldmedaillen drin sein werden.“ (mp/sid)